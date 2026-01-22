À LA UNE DU 22 JAN 2026
[20:32]ASSE : Horneland fait une grande promesse sur Lucas Stassin, il va renverser les supporters !
[20:00]PSG : Hakimi trop juste, pluie de forfaits à Auxerre !
[19:30]PSG : Luis Enrique vole au secours de Chevalier et Zabarnyi
[19:00]ASSE : gros coup dur en vue à Reims, l’OM prêt à faire les affaires des Verts !
[18:30]OM : Di Meco pousse un gros coup de gueule après Liverpool et dédouane De Zerbi
[18:00]ASSE : Chico Lamba savoure son retour et annonce ses objectifs
[17:30]FC Nantes – Mercato : la porte s’ouvre pour Lemaréchal (RC Strasbourg), sa destination est surprenante !
[17:00]PSG : Luis Enrique taille les journalistes et hésite encore pour Hakimi
[16:00]FC Nantes : Anthony Lopes est-t-il allé trop loin en critiquant les supporters de La Beaujoire ? 
[15:00]OM Mercato : De Zerbi envoie Hojbjerg loin de Marseille !
ASSE : gros coup dur en vue à Reims, l’OM prêt à faire les affaires des Verts !

Par Laurent Hess - 22 Jan 2026, 19:00

Le Stade de Reims pourrait perdre son meilleur élément avant la venue de l’ASSE samedi soir. Et l’OM n’y est pas pour rien…

Balayé par Liverpool (0-3), l’OM a raté son plus grand rendez-vous européen de la saison et devra prendre au moins un point à Bruges pour espérer composter son billet pour les barrages. A l’issue du match, Arne Slot, le coach des Reds, a toutefois redonné un peu le sourire en disant le bien qu’il pensait de Quinten Timber, la recrue de l’OM, qu’il avait connu au Feyenoord. « Il a joué sous mes ordres à Feyenoord, et surtout, c’est un grand homme. Marseille recrute un très bon joueur, et il correspond au style de De Zerbi.»

Nakamura en route pour le Feyenoord ?

Et pour se renforcer suite à ce transfert, le Feyenoord serait passé à l’offensive pour enrôler Keito Nakamura, le maître à jouer du Stade de Reims. Les médias japonais révèlent en effet que Nakamura pourrait quitter Reims dès ces prochaines heures, les contacts s’étant intensifiés. Un transfert qui ferait les affaires des concurrents directs du Stade de Reims dans la course à la montée en Ligue, à, commencer par l’ASSE, qui se déplace en Champagne samedi soir. A suivre…

