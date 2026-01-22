À LA UNE DU 22 JAN 2026
[20:32]ASSE : Horneland fait une grande promesse sur Lucas Stassin, il va renverser les supporters !
[20:00]PSG : Hakimi trop juste, pluie de forfaits à Auxerre !
[19:30]PSG : Luis Enrique vole au secours de Chevalier et Zabarnyi
[19:00]ASSE : gros coup dur en vue à Reims, l’OM prêt à faire les affaires des Verts !
[18:30]OM : Di Meco pousse un gros coup de gueule après Liverpool et dédouane De Zerbi
[18:00]ASSE : Chico Lamba savoure son retour et annonce ses objectifs
[17:30]FC Nantes – Mercato : la porte s’ouvre pour Lemaréchal (RC Strasbourg), sa destination est surprenante !
[17:00]PSG : Luis Enrique taille les journalistes et hésite encore pour Hakimi
[16:00]FC Nantes : Anthony Lopes est-t-il allé trop loin en critiquant les supporters de La Beaujoire ? 
[15:00]OM Mercato : De Zerbi envoie Hojbjerg loin de Marseille !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Horneland fait une grande promesse sur Lucas Stassin, il va renverser les supporters !

Par Laurent Hess - 22 Jan 2026, 20:32
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Avant le choc à Reims, le coach de l’ASSE Eirik Horneland a expliqué que Lucas Stassin envoyait des signaux très positifs.

Retenu contre son gré par l’AS Saint-Étienne l’été dernier, Lucas Stassin, souvent freiné par les blessures par le début de la saison, peine à retrouver le niveau qu’il affichait la saison dernière. Malgré les sollicitations sur le marché des transferts, le numéro 9 des Verts aurait pris la décision de terminer la saison dans le Forez mais cela n’a pas empêché les supporters stéphanois de le siffler à sa sortie samedi dernier contre Clermont (1-0), ce dont s’était indigné Eirik Horneland.

Stassin va marquer, Horneland en est certain

Et ce jeudi en conférence de presse, Horneland s’est voulu optimiste et élogieux lorsqu’il a de nouveau été interrogé sur le jeune attaquant belge. « Lucas est très très très proche de faire à nouveau trembler les filets, j’en suis convaincu, a glissé le Norvégien. Il reprend le rythme, il a délivré une jolie passe décisive contre Clermont avec un geste de grande classe. Il est de plus en plus relâché et très investi, très connecté au groupe. C’est un joueur de très haut niveau. Il est prêt à aider l’équipe à gagner des matchs. Sa saison n’est pas parfaite, il y a eu des contrariétés avec le Mercato et les blessures. Mais il retrouve sa meilleur forme. Cela faisait longtemps que je ne l’avais pas senti à ce niveau. » Prometteur, avant le déplacement de samedi à Reims.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot