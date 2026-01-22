ASSE : Horneland fait une grande promesse sur Lucas Stassin, il va renverser les supporters !

Avant le choc à Reims, le coach de l’ASSE Eirik Horneland a expliqué que Lucas Stassin envoyait des signaux très positifs.

Retenu contre son gré par l’AS Saint-Étienne l’été dernier, Lucas Stassin, souvent freiné par les blessures par le début de la saison, peine à retrouver le niveau qu’il affichait la saison dernière. Malgré les sollicitations sur le marché des transferts, le numéro 9 des Verts aurait pris la décision de terminer la saison dans le Forez mais cela n’a pas empêché les supporters stéphanois de le siffler à sa sortie samedi dernier contre Clermont (1-0), ce dont s’était indigné Eirik Horneland.

Stassin va marquer, Horneland en est certain

Et ce jeudi en conférence de presse, Horneland s’est voulu optimiste et élogieux lorsqu’il a de nouveau été interrogé sur le jeune attaquant belge. « Lucas est très très très proche de faire à nouveau trembler les filets, j’en suis convaincu, a glissé le Norvégien. Il reprend le rythme, il a délivré une jolie passe décisive contre Clermont avec un geste de grande classe. Il est de plus en plus relâché et très investi, très connecté au groupe. C’est un joueur de très haut niveau. Il est prêt à aider l’équipe à gagner des matchs. Sa saison n’est pas parfaite, il y a eu des contrariétés avec le Mercato et les blessures. Mais il retrouve sa meilleur forme. Cela faisait longtemps que je ne l’avais pas senti à ce niveau. » Prometteur, avant le déplacement de samedi à Reims.