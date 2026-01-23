ASSE : Horneland indique l’exemple à suivre pour Chico Lamba

Opéré d’une pubalgie, Chico Lamba a effectué son retour à la compétition contre Clermont (1-0). Eirik Horneland s’en réjouit et invite le défenseur portugais à suivre l’exemple d’une autre recrue estivale…

Samedi dernier contre Clermont (1-0), Chico Lamba a contribué au clean sheet réalisé par l’ASSE en se montrant solide et en apportant sa sérénité ainsi que sa qualité dans les relances. « C’est top de pouvoir à nouveau compter sur Chico. En début de saison, on a créé quelque chose lui et moi. On s’entend bien. C’est un super défenseur », a glissé Mickaël Nadé. L’association Lamba-Nadé avait contribué au bon début de saison de l’ASSE, qui était 2e de la Ligue 2 avant la blessure du Portugais, à Montpellier (2-0), lors de la 9e journée. Avec lui, les Verts n’avaient concédé qu’une seule défaite en 9 matches : contre Guingamp (2-3). Et sans lui, l’équipe était tombée jusqu’à la 6e place du classement avant la réception de Clermont, concédant 4 défaites en 9 matchs. Des stats qui montrent bien l’importance du natif de Guinée-Bissau. A 22 ans, Lamba avait dû composer lors de ses débuts sous le maillot vert avec une gêne aux adducteurs qui l’a contraint à passer par l’opération. Et ce jeudi, en conférence de presse, Eirik Horneland s’est réjoui de voir son défenseur retrouver enfin les terrains.

Lamba doit imiter Jaber à l’ASSE

« Chico a été très bon contre Clermont, a glissé le Norvégien. Il a une très grande importance pour nous. Il a un très gros potentiel. Il a le niveau pour jouer en Ligue 1. Avec ses douleurs, il n’a pas encore pu montrer tout son potentiel, il n’était pas à 100%. Je suis sûr qu’il va revenir très fort. Il a été formé au Sporting et il a déjà une belle expérience pour son âge, il a disputé l’Euro Espoirs. Il lui fallait un peu de temps pour s’adapter mais je pense qu’il est maintenant prêt à apporter beaucoup à l’équipe, à la manière de Mahmoud Jaber. » L’Israélien devrait apprécier le compliment !