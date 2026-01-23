Stade Rennais Mercato : Seko Fofana sur la grille de départ, Szymanski OK pour Lorient !

En disgrâce au Stade Rennais, Seko Fofana dispose de deux portes de sorties plutôt alléchantes…

Le dossier Jérémy Jacquet suit son cours au Stade Rennais. Le défenseur est toujours dans le viseur de Chelsea, mais aussi de Manchester City, mais le SRFC ne veut pas le lâcher. La direction du club breton semble vouloir faire monter les enchères, elle ne se précipite pas. Et ce vendredi soir, c’est un autre départ qui est évoqué, plus espéré celui-là. Il concerne en effet Seko Fofana.

Benfica et Porto lorgnent Fofana

Décevant depuis son arrivée en Bretagne, l’ancien joueur du RC Lens serait dans le viseur du FC porto et de Benfica. Des discussions seraient en cours pour un prêt sec de l’Ivoirien, que le SRFC ne retiendra pas puisqu’il est en disgrâce auprès d’Habib Beye et qu’il compte parmi les plus gros salaires du club. Par ailleurs, Sebastian Szymanski, arrivé en provenance de Fenerbahçe, pourra selon Ouest-France effectuer ses débuts face à Lorient. Le Polonais est en effet qualifié pour la rencontre. Il devrait toutefois débuter sur le banc.



