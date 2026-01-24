À LA UNE DU 24 JAN 2026
RC Lens Mercato : un nouveau défenseur va débarquer, il connait déjà la maison !

Par Laurent Hess - 24 Jan 2026, 08:00
💬 Commenter
Le RC Lens va enregistrer une nouvelle arrivée. Il s’agit d’un latéral déjà passé par l’Artois…

Plusieures mouvements sont attendus au RC Lens ces prochains jours, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. De retour du FC St. Pauli (Bundesliga) où il avait inscrit 7 buts, l’international guinéen Morgan Guilavogui ne s’est guère montré à son avantage et n’entre plus dans les plans de Pierre Sage avec seulement 3 titularisations en Ligue 1 et 1 seul but. Selon Foot Mercato, l’attaquant de 27 ans est en partance pour les États-Unis où le club de Real Salt Lake l’attend pour renforcer son secteur offensif via un transfert. Une bonne nouvelle pour lui, et pour le RC Lens. Il serait le 2e Lensois à signer dans le championnat nord-américain cet hiver après Hamzat Ojediran, parti chez les Colorado Rapids. L’opération est en bonne voie même si Sankt Pauli, dernier de Bundesliga, essaie de faire revenir Guilavogui.

Masuaku en route pour un retour au RC Lens

Et du côté des arrivées, le journaliste de L’Equipe Matteo Amghar révèle que l’arrière gauche Arthur Masuaku s’apprête à rejoindre le RC Lens. Sous contrat àSunderland jusqu’en 20327, le Congolais, de retour de la CAN, avait été formé au RC Lens entre 2003 et 2008 avant de tenter sa chance à Valenciennes puis de porter les couleurs d’Olympiakos, West Ham, Besiktas et Sunderland. Masuaku devrait remplacer Machado, parti à Nantes, au sein de l’effectif de Pierre Sage.

