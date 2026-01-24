À LA UNE DU 24 JAN 2026
[16:23]OM – RC Lens : le déluge s’abat sur Marseille, un report du match à craindre ?
[16:08]Stade Rennais : la compo de Beye pour le derby face au FC Lorient
[16:03]LOSC : Genesio sort du silence sur son avenir et dézingue plusieurs de ses joueurs
[15:44]RC Lens Mercato : le prix du transfert de Guilavogui a fuité, c’est assez inespéré
[15:00]Real Madrid Mercato : l’avenir de Trent Alexander-Arnold fait débat en interne
[14:00]FC Nantes : Luis Castro fait reverdir Levante, un ancien de l’ASSE en a fait les frais !
[13:30]FC Barcelone Mercato : le Barça prêt à un coup de poker pour arracher Julian Alvarez !
[13:00]RC Lens Mercato : c’est confirmé pour Masuaku, les dessous du deal
[12:30]PSG Mercato : Layvin Kurzawa va rejouer, il est en route pour un défi surprenant !
[12:00]L’OM peut-il vraiment faire tomber le RC Lens ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid Mercato : l’avenir de Trent Alexander-Arnold fait débat en interne

Par Laurent Hess - 24 Jan 2026, 15:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Trent Alexander-Arnold traverse un tournant au Real Madrid. Malgré l’intensité des rumeurs annonçant un départ imminent, aucune décision officielle n’a été arrêtée concernant son avenir parmi les Merengue.

Un statut fragilisé par les blessures

Arrivé gratuitement l’été dernier depuis Liverpool, Alexander-Arnold n’a pas encore réussi à s’imposer en Liga. Sa campagne a été minée par une blessure persistante, limitant son impact sur les terrains. Avec seulement 11 rencontres disputées, un maigre bilan d’une passe décisive et aucun but, difficile pour le latéral droit anglais d’afficher un visage conquérant pour ses débuts.

Cette intégration heurtée rappelle le démarrage poussif de certaines autres recrues estivales de Madrid, preuve que le passage au sein de la Maison Blanche peut s’avérer périlleux, même pour un joueur international expérimenté.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

La concurrence de Carvajal et l’enjeu sportif

En son absence, la concurrence n’a pas attendu. Dani Carvajal, pilier du vestiaire et référence à ce poste depuis plus d’une décennie, continue d’incarner un défi de taille pour qui rêve de s’établir dans le couloir droit madrilène. Malgré une baisse de régime, le vétéran espagnol reste un point d’appui solide pour l’effectif, chaque apparition attisant la bataille des statuts.

Le moindre faux-pas d’Alexander-Arnold pourrait lui coûter cher face à un rival aussi établi. Le staff ne cache pas l’importance d’un retour efficace dès la reprise, alors que le club guette des signes d’une montée en puissance.

Un retour attendu et un avenir à clarifier

Son retour de blessure, placé sous le signe de la relance, est programmé pour février. Ce moment s’annonce décisif puisque selon le Daily Mail, le Real Madrid n’a pour l’instant pas tranché sur la suite à donner à cette aventure. Contrairement aux bruits qui enflent, aucune consigne de départ n’a été formulée et l’entraîneur attend de mesurer le rendement du défenseur anglais avant tout choix définitif.

Il reste donc, à ce stade, un joueur à part entière de la Maison Blanche. Entre attentes, pressions et nécessité de convaincre, Alexander-Arnold joue sa place lors des prochains mois dans l’effectif merengue.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot