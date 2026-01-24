Real Madrid Mercato : l’avenir de Trent Alexander-Arnold fait débat en interne

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Trent Alexander-Arnold traverse un tournant au Real Madrid. Malgré l’intensité des rumeurs annonçant un départ imminent, aucune décision officielle n’a été arrêtée concernant son avenir parmi les Merengue.

Un statut fragilisé par les blessures

Arrivé gratuitement l’été dernier depuis Liverpool, Alexander-Arnold n’a pas encore réussi à s’imposer en Liga. Sa campagne a été minée par une blessure persistante, limitant son impact sur les terrains. Avec seulement 11 rencontres disputées, un maigre bilan d’une passe décisive et aucun but, difficile pour le latéral droit anglais d’afficher un visage conquérant pour ses débuts.

Cette intégration heurtée rappelle le démarrage poussif de certaines autres recrues estivales de Madrid, preuve que le passage au sein de la Maison Blanche peut s’avérer périlleux, même pour un joueur international expérimenté.

La concurrence de Carvajal et l’enjeu sportif

En son absence, la concurrence n’a pas attendu. Dani Carvajal, pilier du vestiaire et référence à ce poste depuis plus d’une décennie, continue d’incarner un défi de taille pour qui rêve de s’établir dans le couloir droit madrilène. Malgré une baisse de régime, le vétéran espagnol reste un point d’appui solide pour l’effectif, chaque apparition attisant la bataille des statuts.

Le moindre faux-pas d’Alexander-Arnold pourrait lui coûter cher face à un rival aussi établi. Le staff ne cache pas l’importance d’un retour efficace dès la reprise, alors que le club guette des signes d’une montée en puissance.

Un retour attendu et un avenir à clarifier

Son retour de blessure, placé sous le signe de la relance, est programmé pour février. Ce moment s’annonce décisif puisque selon le Daily Mail, le Real Madrid n’a pour l’instant pas tranché sur la suite à donner à cette aventure. Contrairement aux bruits qui enflent, aucune consigne de départ n’a été formulée et l’entraîneur attend de mesurer le rendement du défenseur anglais avant tout choix définitif.

Il reste donc, à ce stade, un joueur à part entière de la Maison Blanche. Entre attentes, pressions et nécessité de convaincre, Alexander-Arnold joue sa place lors des prochains mois dans l’effectif merengue.