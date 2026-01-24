PSG – OM : le geste fort des ultras parisiens en faveur… des supporters marseillais

À moins de deux semaines du choc de la 21ᵉ journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, prévu le 8 février 2026 au Parc des Princes, le principal groupe de supporters parisiens — le Collectif Ultras Paris (CUP) — a lancé un appel fort et inhabituel aux autorités et instances du football français.

Dans un communiqué publié ce samedi, les ultras parisiens s’adressent directement à la Ligue de Football Professionnel (LFP), à la Fédération Française de Football (FFF), à la Préfecture de Police de Paris ainsi qu’à leurs deux clubs pour réclamer l’autorisation de la venue des supporters marseillais au Parc des Princes le jour du Classique.

🗣️ Un message clair : liberté de supporter

Le CUP défend dans sa déclaration le principe de liberté de déplacement des supporters, estimant qu’un Classique ne peut plus être digne de ce nom lorsqu’il se joue sans supporters adverses. Les ultras parisiens rappellent que les interdictions de déplacement entre PSG et OM sont devenues la norme depuis de nombreuses saisons, et qu’elles privent le football d’une part essentielle de son identité populaire.

« Les Classiques doivent redevenir de véritables chocs, joués dans un cadre organisé, encadré et dans le dialogue avec les supporters des deux camps », écrivent-ils, tout en appelant à une politique plus orientée vers l’organisation et l’anticipation que vers l’interdiction systématique.

🇫🇷 Une exception française, selon le CUP

Dans leur communiqué, les ultras déplorent que la France soit devenue une « exception incompréhensible », où des rencontres à forte intensité rivalisent traditionnellement avec des restrictions plus strictes qu’ailleurs en Europe. Ils estiment que d’autres championnats gèrent des affrontements tout aussi sensibles avec plus de courage et de responsabilité.

Le communiqué insiste aussi sur l’idée que le football sans ambiance réelle, sans tribunes adverses, perd de sa magie et de son sens. Un Classique vide des supporters adverses serait, pour eux, un symbole de renoncement plutôt qu’un moment populaire.

🤝 Dialogue et responsabilités

Le CUP se dit disponible pour le dialogue avec les autorités et encourage une approche concertée plutôt que des décisions unilatérales basées sur la peur ou la répression. Leur message va au-delà de ce seul match : ils souhaitent une évolution durable du cadre des déplacements supporters en France, souvent limités ou interdits pour des raisons de sécurité depuis des années.

📌 Contexte des interdictions

C’est dans ce contexte que la Préfecture de Police de Paris avait récemment annoncé des mesures interdisant la circulation et présence des supporters marseillais autour du Parc des Princes, pour les matchs contre le PSG et contre le Paris FC, des décisions que le CUP juge incohérentes et excessives.

Le communiqué complet du CUP

Jusqu’à quand ?

À l’approche du match du 8 février, nous, supporters du Paris Saint-Germain, membres du Collectif Ultras Paris, appelons solennellement les autorités (in)compétentes à autoriser la venue des supporters marseillais au Parc des Princes.

Nous interpellons directement :

la Ligue de Football Professionnel, la Fédération Française de Football, la Préfecture de Police de Paris et nos clubs respectifs ! Malgré l’interdiction de déplacement qui a frappé les supporters parisiens au match aller et par le passé, nous défendons le principe de liberté de supporter son club partout où il joue. Les Classiques doivent redevenir de véritables chocs, joués dans un cadre organisé, encadré et dans le dialogue et avec les supporters des deux camps.

La situation actuelle fait de la France une exception incompréhensible :

Celle d’un pays où un Classique se joue sans supporters adverses, alors même que d’autres nations organisent des rencontres bien plus sensibles avec sérieux, courage et responsabilité. Il n’est pas trop tard pour agir. Il est encore possible de démontrer qu’en France, il existe une culture de l’organisation, de l’anticipation et du dialogue, plutôt qu’une politique systématique de l’interdiction.

Nous affirmons clairement :

Nous sommes favorables à la venue des supporters marseillais à Paris et bien sûr au déplacement des supporters parisiens à Marseille.

Le Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille doit redevenir un événement populaire, vivant et encadré, et non un symbole de renoncement.

Cette situation devenue une habitude doit prendre fin et ouvrir de nouveaux horizons pour l’ensemble des supporters en France trop souvent privés de déplacement. Comme toujours, nous nous tenons disponibles pour tout dialogue ou rencontre qui permettra d’avancer dans ce sens.

Le football ne peut pas être confisqué par la peur ou l’inaction.

Nous appelons les autorités à prendre leurs responsabilités.

Malgré un PSG qui fait briller la France au niveau européen et mondial, notre football est en perdition : des clubs à l’agonie, des droits TV ridicules, des instances dépassées.

La ferveur populaire des stades est la seule chose qui n’ait pas changé depuis des années ; le jour où les stades seront vides, il sera trop tard.

COUPABLE DE VIVRE ULTRA’

LIBERTÉ POUR LES ULTRAS

COLLECTIF ULTRAS PARIS