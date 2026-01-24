LOSC Mercato : un cadre de Bruno Genesio prolonge (officiel)

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le LOSC vient de prolonger officiellement le contrat de son milieu offensif islandais Hákon Haraldsson jusqu’en juin 2030, une information confirmée par le site officiel du club et les réseaux du LOSC ce samedi.

🧠 Un joueur clé du projet lillois

À seulement 22 ans, Haraldsson s’est imposé comme l’un des joueurs les plus importants du LOSC, aussi bien en Ligue 1 qu’en compétitions européennes. Son rôle dans l’équipe s’est renforcé au fil des saisons, faisant de lui un leader technique au sein de l’attaque nordiste.

Cadre de Bruno Genesio, il est arrivé à Lille en juillet 2023 en provenance du FC Copenhague sur un contrat initial jusqu’en 2028, il a rapidement gagné la confiance de ses entraîneurs et du club.

📊 Des statistiques vives et décisives

Cette saison encore, Haraldsson est parmi les buteurs et créateurs réguliers du LOSC, contribuant fortement aux résultats du club en championnat et sur la scène européenne (6 buts et 6 passes décisives). Ses performances ont notamment convaincu la direction lilloise de sécuriser son avenir à long terme.

🤝 Confiance mutuelle entre joueur et club

La prolongation jusqu’en 2030 est un signe fort de l’ambition du LOSC : ancrer durablement les jeunes talents au cœur du projet sportif et construire une équipe compétitive autour de cadres solides. Pour Haraldsson, c’est aussi une étape importante dans sa carrière, qui lui offre une stabilité précieuse pour continuer à progresser.