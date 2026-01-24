Real Madrid : avec un doublé de Mbappé, les Merengue reprennent la tête de la Liga

Pression maximale, nouveau visage sur le banc, et une ambition affichée : ce déplacement du Real Madrid à Villarreal avait tout d’un tournant pour la saison merengue. Arrivé dans la foulée d’un changement d’entraîneur, Alvaro Arbeloa n’a pas tardé à imposer sa patte après ses débuts déjà victorieux en Liga. Face à un adversaire de haut de tableau, la Maison Blanche souhaitait confirmer qu’une réelle dynamique positive était à l’œuvre, notamment autour de sa star offensive, Kylian Mbappé, auteur d’un match majuscule.

Première période : Villarreal résiste, le Real patiente

Sur la pelouse du sous-marin jaune, le Real affiche d’emblée ses ambitions. Mais la première demi-heure tourne à l’avantage des locaux, qui imposent l’intensité et profitent d’erreurs techniques madrilènes. Si Buchanan tente une reprise dangereuse dès la 12e minute, puis Mikautadze s’illustre sur une percée, c’est la sortie sur blessure de Foyth côté Villarreal qui ralentit le rythme.

Peu de spectacle, beaucoup d’attentes, et un faux rythme accentué par l’enchaînement des matchs. Madrid peine à se montrer tranchant mais peut compter sur la vivacité de Vinicius Junior dans les couloirs. Deux accélérations du Brésilien réveillent l’avant-match, mais la première période se referme sur un score nul et vierge, dans une ambiance tendue.

Mbappé frappe fort et offre la victoire au Real Madrid

Le retour des vestiaires change tout. Dès la 47e, c’est l’étincelle tant attendue : une percée signée Vinicius Junior, un centre travaillé qui sème la panique chez Villarreal, et Kylian Mbappé jaillit en renard pour ouvrir le score de près. Nouveau but décisif pour l’attaquant français, déjà à son 33e but de la saison toutes compétitions confondues.

Le Real contrôle, sans jamais pouvoir se relâcher. Villarreal réagit et Moreno manque l’égalisation d’un souffle à l’heure de jeu, rappelant que la solidité madrilène reste à consolider. Mais la Maison Blanche fait bloc, s’appuie sur l’abattage défensif de Bellingham et la vigilance de Carreras, impérial sur son flanc.

Le coup de grâce vient dans le temps additionnel : cette fois, Vinicius régale d’une ouverture millimétrée. Mbappé file, accélère, élimine Pedraza et s’offre un doublé qui scelle définitivement la victoire (90’+4). Le Real s’impose 2-0, récupère la première place… et sa confiance.

Arbeloa, Mbappé, Vinicius : les nouveaux visages d’un Real conquérant

Derrière ce succès, une nouvelle alchimie se dessine. Alvaro Arbeloa a su redonner confiance à un groupe en proie au doute en début d’année. Intensité retrouvée, pressing plus haut, solidarité accrue : le Real version Arbeloa séduit par son équilibre.

En attaque, le duo Mbappé–Vinicius impressionne. Entre accélérations, justesse technique et complicité croissante, les deux flèches dynamitent toutes les défenses. Leur performance laisse augurer un avenir radieux, d’autant que le Français continue de briller sur la scène ibérique et confirme son statut d’arme absolue pour la Casa Blanca.

Défensivement, le Real s’est montré solide – même si quelques frayeurs subsistent, la détermination affichée dans les replis est à souligner. Bellingham s’est mué en leader dans l’entrejeu, quand Güler et Mastantuono se révèlent de plus en plus dans le collectif.

Le Real Madrid reprend la tête de la Liga

Ce succès précieux replace la Maison Blanche à la première place du championnat (51 points en 21 matches), une première depuis la 13e journée. La série positive depuis l’arrivée d’Arbeloa offre un regain d’optimisme et relance pleinement l’objectif titre, alors qu’une semaine décisive approche.

Après ce double coup d’éclat, la Maison Blanche aborde la suite avec ambition : Mbappé et ses partenaires rêvent de trophées, Arbeloa d’un printemps triomphal. La Liga est prévenue : le Real est bel et bien de retour.