FC Nantes : Nice enfonce les Canaris et Kantari, les Kita prennent cher !

Le FC Nantes a subi une nouvelle défaite en Ligue ce dimanche, battu à domicile par l’OGC Nice (1-3) dans une Beaujoire en colère.

Ce dimanche, le FC Nantes s’est incliné face à l’OGC Nice (1-3) pour un nouveau choc du maintien dans cette 19e journée de Ligue 1. Un doublé de Cho et deux buts de Diop et Louchet ont enfoncé encore un peu plus les Canaris dans les profondeurs du classement de la Ligue 1. Et dans la crise.

La Beaujoire debout contre les Kita

Le but de Mostafa Mohamed n’a rien changé à la colère des supporters. De plus en plus vive. Une banderole « Après 18 ans, vous n’avez toujours pas compris que le FCN ne se dirige pas depuis Londres ou Paris », a été déployée. Et les supporters présents à la Beaujoire se sont tous levés pour entonner des chants réclamant le départ des Kita. «Casse toi Waldemar et prend ton fils avec toi», pouvait-on entendre descendre des tribunes…

Cette défaite ne devrait pas arranger les affaires d’Ahmed Kantari. Un mois après son arrivée en lieu et place de Luis Castro, cette lourde défaite face aux Aiglons pourrait accélérer les réflexions autour de l’avenir de Kantari sur le banc. Et précipiter un nouveau changement de coach. Kantari ferait l’objet de divergences entre le père et le fils Kita. Et à Nantes, l’histoire récente a montré que les tempêtes internes arrivent souvent aussi vite que les décisions radicales…