Stade Rennais Mercato : l’offre de Chelsea refusée, deux autres cadors européens veulent Jacquet !

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 21:30
Jérémy Jacquet ne devrait pas quitter le Stade Rennais cet hiver au Mercato. Mais les Blues de Chelsea ne sont plus seuls sur le coup.

Jérémy Jacquet n’a pas brillé hier soir contre Lorient, à l’image du Stade Rennais, battu à domicile par les Merlus (0-2). Le jeune défenseur fait l’objet d’une grosse offre de Chelsea, mais le SRFC n’entend pas le lâcher cet hiver. Interrogé sur cette prestation après le match, Habib Beye a noté : « Je vous ai dit que je le trouvais tranquille ( par rapport à l’approche de Chelsea ) mais il est sûr qu’aujourd’hui, c’est un petit rappel à l’ordre, parce qu’il est tombé face à un attaquant qui lui a posé beaucoup de problèmes. Il n’a pas été au niveau où il est habituellement. Ça vous montre encore une fois que c’est un jeune joueur qui vit plein de choses autour de lui et qui n’a pas été au niveau où on l’attend, mais un peu comme beaucoup de joueurs dans ce match. Il a été à un très haut niveau, ça peut arriver qu’il soit moins bien, c’est le cas aujourd’hui. Mais je n’ai pas de doute sur le fait qu’il va travailler, se reconcentrer. Mais aujourd’hui, c’est un match difficile pour lui, à l’image de l’équipe ».

Liverpool et le Bayern Munich frappent aussi à la porte pour Jacquet

Et ce dimanche, Fabrizio Romano fait rebondir le feuilleton. Le journaliste italien confirme que le Stade Rennais a refusé l’offre de Chelsea, autour de 50 M€. Mais il ajoute que le club breton est prêt à ouvrir la porte pour un transfert en fin de saison et que deux autres clubs sont sur les rangs : Liverpool et le Bayern Munich. Les enchères pourraient donc monter. A suivre…

