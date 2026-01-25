À LA UNE DU 26 JAN 2026
[00:00]PSG : Lucas Hernandez et Victoria Tray dans la tourmente, le récit choc de leur employée colombienne
[23:00]FC Barcelone, OL Mercato : Memphis Depay vers le Golfe
[22:48]Ligue 1 : le RC Strasbourg plonge le LOSC dans la crise, Olivier Giroud pris en grippe !
[22:30]CAN 2025 : Le président de la Fédération sénégalaise profère de lourdes accusations contre le Maroc
[22:00]ASSE : Kilmer Sports galère à trouver le successeur d’Horneland, les Verts vont poursuivre leur chute
[21:30]Stade Rennais Mercato : l’offre de Chelsea refusée, deux autres cadors européens veulent Jacquet !
[21:00]FC Nantes : les supporters très énervés, les Canaris aussi !
[20:30]OL : Endrick régale mais Fonseca s’inquiète avant le PAOK et le LOSC
[20:00]ASSE : Will Still, Haise, Nancy, Sacramento… qui pour remplacer Horneland ?
[19:30]OL : Endrick fait exploser Metz avec un triplé, ses débuts en Ligue 1 affolent les compteurs !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Ligue 1 : le RC Strasbourg plonge le LOSC dans la crise, Olivier Giroud pris en grippe !

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 22:48
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Déjà battu en Ligue Europa, le LOSC s’est fait cartonner à domicile par le RC Strasbourg (1-4).

Fernandez-Pardo a sauvé l’honneur en fin de match mais c’est une cuisante défaite que le LOSC vient d’essuyer ce dimanche soir face au RC Strasbourg (1-4). Même si elle reste 6e de Ligue 1, la formation de Bruno Genesio voit s’éloigner le Top 5 puisqu’elle pointe à présent à 4 points de l’OL, 4e. De son côté, le RCSA remonte à la 7e place, et revient à seulement 1 point de Rennes et 2 points de sa victime du soir.

Giroud sifflé

A noter que les supporters du LOSC ont chahuté Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (39 ans) est sorti sous les sifflets après un match à oublier. Il avait pourtant sauvé l’honneur des Dogues jeudi sur le terrain du Celta de Vigo en Ligue Europa. Remplacé par Felix Correia peu avant le coup de sifflet final, Giroud a baissé les yeux au moment de quitter la pelouse. Le LOSC va mal, et l’avenir de Bruno Genesio pourrait être auy centre des discussions ces prochains jours…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

LOSCRC Strasbourg

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, RC Strasbourg