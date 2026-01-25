Ligue 1 : le RC Strasbourg plonge le LOSC dans la crise, Olivier Giroud pris en grippe !

Déjà battu en Ligue Europa, le LOSC s’est fait cartonner à domicile par le RC Strasbourg (1-4).

Fernandez-Pardo a sauvé l’honneur en fin de match mais c’est une cuisante défaite que le LOSC vient d’essuyer ce dimanche soir face au RC Strasbourg (1-4). Même si elle reste 6e de Ligue 1, la formation de Bruno Genesio voit s’éloigner le Top 5 puisqu’elle pointe à présent à 4 points de l’OL, 4e. De son côté, le RCSA remonte à la 7e place, et revient à seulement 1 point de Rennes et 2 points de sa victime du soir.

Giroud sifflé

A noter que les supporters du LOSC ont chahuté Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (39 ans) est sorti sous les sifflets après un match à oublier. Il avait pourtant sauvé l’honneur des Dogues jeudi sur le terrain du Celta de Vigo en Ligue Europa. Remplacé par Felix Correia peu avant le coup de sifflet final, Giroud a baissé les yeux au moment de quitter la pelouse. Le LOSC va mal, et l’avenir de Bruno Genesio pourrait être auy centre des discussions ces prochains jours…