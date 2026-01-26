Après la lourde défaite concédée face au RC Strasbourg (1-4), le LOSC traverse une crise sportive profonde. Olivier Létang a tranché publiquement concernant l’avenir de Bruno Genesio.

Olivier Létang a été cash sur l’avenir de Brino Genesio. Malgré la crise traversée par le LOSC, le président lillois n’a laissé place à aucune ambiguïté. « Ce n’est même pas un débat », a-t-il martelé, balayant toute hypothèse de changement sur le banc. Genesio sera bien en poste jeudi pour le rendez-vous européen en Ligue Europa, et très probablement au-delà. Une prise de position forte, alors que l’environnement autour du club devient de plus en plus pesant.

Conscient de la gravité de la situation, Létang n’a pas cherché à minimiser les difficultés. « Le début d’année 2026 est très difficile en termes de résultat », a-t-il reconnu. Mais le dirigeant nordiste refuse de céder à la panique et appelle à la solidarité dans un contexte tendu. Mieux encore, le président du LOSC a assumé sa part de responsabilité. « Je suis le premier responsable », a-t-il affirmé, tout en saluant le « travail remarquable » effectué par son entraîneur. Un soutien total à Bruno Genesio, présenté comme l’homme capable de redresser la barre malgré la tempête.

Pour Létang, la priorité est désormais limpide. Retrouver les valeurs du club, rester unis et s’accrocher pour inverser une spirale négative qui menace les ambitions lilloises. Car malgré la crise, Lille joue encore gros. En Ligue Europa, où l’avenir européen du club se joue à court terme, mais aussi en Ligue 1, où le LOSC tente de préserver sa place dans le haut du classement. Dans un climat sous haute tension, Olivier Létang a donc choisi la stabilité. Un choix fort, assumé, qui place désormais Bruno Genesio face à une responsabilité immense. Soutenu publiquement, mais attendu au tournant sur le terrain.