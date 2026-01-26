La fin de mercato s’annonce explosive au Stade Rennais puisque Jerémy Jacquet et Kader Meïté, pistés respectivement par Chelsea et l’Arabie Saoudite, pourraient partir. Il y a du neuf les concernant.

Aux dernières nouvelles, le transfert de Jérémy Jacquet à Chelsea avait du plomb dans l’aile. Mais d’autres clubs anglais seraient intéressés par le jeune défenseur central (20 ans) du Stade Rennais. Et Al-Hilal serait toujours très chaud pour recruter Kader Meïté. L’entraîneur du club saoudien, Simone Inzaghi, aurait contacté directement le joueur pour l’inciter à signer. En parallèle, le SRFC ferait tout pour retenir l’attaquant de 18 ans et envisagerait de le prolonger. Mais il y a du neuf sur ces dossiers. Dans un chat, le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi a expliqué :

Les négociations continuent pour Meïté

« Je ne pense pas que Szymanski sera la dernière recrue du Stade Rennais, surtout s’il y a des départs. Le dossier de Kader Meïté à Al Hilal est toujours ouvert, il faudra le suivre. Celui de Jacquet à Chelsea s’est refroidi. Dans ces discussions, Rennes avait posé le nom d’Axel Disasi sur la table, signe que le recrutement d’un défenseur n’est pas à exclure. Il faudra voir si la concurrence anglaise se réveille pour Jacquet, mais Rennes souhaite toujours un prêt jusqu’à la fin de la saison. »

Par ailleurs, Loïc Tanzi assure que les négociations pour un prêt de Seko Fofana au FC Porto sont bien avancés. Le milieu de terrain n’est plus titulaire dans l’esprit d’Habib Beye.