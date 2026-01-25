Stade Rennais Mercato : Meïté vers l’Arabie saoudite, ce détail qui ne laisse aucun doute

Le Stade Rennais retient son souffle : Kader Meïté, révélation offensive de la saison, est à la croisée des chemins. Entre les assauts répétés d’Al-Hilal, une offre folle, et la menace tapie de Manchester United, le suspense atteint son paroxysme à l’approche de la clôture du mercato hivernal.

Kader Meïté face à un tournant de carrière à Rennes

Rarement un joueur de Ligue 1 si jeune aura suscité autant d’urgence sur le marché. À 18 ans, Meïté a déjà marqué 3 buts en 18 matchs avec Rennes et s’est fait une place chez les Bleus U21. Arrivé l’été dernier en provenance de Montrouge, l’avant-centre séduit par sa puissance physique et sa capacité à jouer juste dans les moments décisifs.

Engagé jusqu’en 2028, il symbolise le projet de construction ambitieux du club breton. Cette fois, la tension est différente : il s’agit d’un diamant brut, encore en pleine éclosion, que Rennes souhaiterait conserver à tout prix… sauf si la barre d’un départ record était atteinte.

Meïté s’est renseigné sur le championnat saoudien

Mais voilà : Al-Hilal n’attend pas. Les Saoudiens ont fait de Meïté la priorité numéro un de leur mercato hivernal, prêts à sortir le grand jeu. Leur proposition de 40 millions d’euros bouleverse clairement la donne. C’est un chiffre qui secoue, mettant la direction bretonne et le vestiaire sous pression.

Selon Foot Mercato, le club arabe pousse : l’entourage du joueur est sollicité, et Meïté a déjà pris le temps de se renseigner sur la Saudi Pro League. Doit-il sauter le pas, oser le grand saut vers un championnat en pleine expansion, ou parier sur sa progression en Ligue 1 ? Le tempo s’accélère, Al-Hilal guette son feu vert pour frapper un grand coup, même si Ouest-France indiquait que Meïté souhaitait rester à Rennes.

Manchester United en embuscade : l’avenir de Meïté s’écrit maintenant

Alors que tout semblait ficelé, un autre géant s’invite : en cas de changement dans son attaque, Manchester United flaire l’aubaine. Le club anglais s’intéresse de près à la trajectoire de Meïté, prêt à rivaliser si une ouverture se présente côté breton.

Pour Rennes, la situation devient explosive : conserver son phénomène ou battre — de nouveau — un record de vente. À présent, la balle est clairement dans le camp de Kader Meïté. L’attaquant doit trancher : plonger dans l’inconnu, céder aux sirènes de l’étranger… ou s’inscrire dans la durée en Bretagne. Suspendus à sa décision, supporters et dirigeants vivent les dernières jours du mercato dans une tension extrême. L’issue s’annonce décisive pour l’avenir du Stade Rennais, et pour la trajectoire d’un joueur dont le potentiel ne cesse d’étonner.