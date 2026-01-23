Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’entraîneur d’Al-Hilal, Simone Inzaghi, aurait contacté directement Kader Meïté pour le convaincre de signer en Arabie Saoudite. Mais le Stade Rennais compte prouver à son attaquant qu’il tient à lui…

Révélé il y a quelques semaines, l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour Kader Meïté ne s’est pas démenti depuis. Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins révèle que l’entraîneur d’Al-Hilal, Simone Inzaghi, a contacté l’attaquant rennais de 18 ans pour tenter de le convaincre de signer. Il confirme la première information, à savoir que le club saoudien est prêt à verser la somme folle de 40 M€ pour le puissant avant-centre. C’est quatre fois sa valeur supposée (sur Transfermarkt) et ça permettrait au Stade Rennais de rentrer dans les clous du fair-play financier de l’UEFA dans l’optique d’une future qualification européenne…

Rennes veut le prolonger

Mais, toujours selon Hawkins, le Stade Rennais n’aurait pas l’intention de vendre Meïté, quand bien même il n’est pas titulaire dans l’esprit d’Habib Beye. Au contraire, les Rouge et Noir voudraient le retenir en lui proposant une prolongation. L’attaquant est sous contrat jusqu’en 2028. L’idée serait de l’allonger d’une ou deux années de plus, tout en lui offrant une belle augmentation salariale. Reste que, même si l’argent est le nerf de la guerre dans le football, le temps de jeu compte aussi énormément. Et, pour le moment, Meïté est derrière le duo Lepaul-Embolo dans l’esprit de Beye.

S’il lui arrive d’être titularisé de temps à autres, comme à Lille (2-0) le 3 janvier, il doit le plus souvent se contenter d’entrées en cours de match. Mais peut-être que Beye lui a promis une augmentation significative de son temps de jeu dans les mois qui viennent…