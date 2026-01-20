À LA UNE DU 20 JAN 2026
[21:53]Stade Rennais Mercato : énorme rebondissement pour Jacquet !
[21:37]OM Mercato : ça sent de plus en plus mauvais pour Abdelli
[21:19]PSG Mercato : la sortie très ferme d’al-Khelaïfi sur Dembélé
[20:56]ASSE : Reims tente d’endiguer la marée verte
[20:22]FC Barcelone, Real Madrid, Stade de Reims : une légende s’en est allée
[20:14]Sporting – PSG : le onze de Luis Enrique est tombé
[20:01]PSG, Real Madrid Mercato : Rosenior (Chelsea) flingue la piste Fernandez
[19:32]Real Madrid – AS Monaco : le onze choisi par Arbeloa est connu
[19:29]OM Mercato : Nwaneri et Timber arrivent demain, 2 bombes dans leurs contrats !
[19:07]OM Mercato : lutte avec l’OL pour un joueur du Bayern Munich
Stade Rennais Mercato : énorme rebondissement pour Jacquet !

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 21:53
💬 Commenter
Jérémy Jacquet en action lors du match de Rennes à Lille.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le Stade Rennais et Chelsea seraient proches d’un accord pour Jérémy Jacquet mais, la bonne nouvelle, c’est que le club anglais laisserait le défenseur central en prêt chez les Rouge et Noir jusqu’en juin.

Ce mardi soir, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins annonce une avancée significative dans le dossier Jérémy Jacquet : « Chelsea est désormais ouvert au recrutement de Jérémy Jacquet, avec un prêt immédiat à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Les Blues ont rappelé Datro Fofana pour libérer un slot de prêt. Rennes et Chelsea doivent s’entendre sur une indemnité de transfert. Comme révélé, les Bretons veulent plus de 60 M€. Les discussions vont se poursuivre. Jacquet OK pour signer chez les Blues ».

Rennes gagnant sur toute la ligne avec ce deal

Si cela se confirme, ce serait un deal gagnant-gagnant pour le Stade Rennais. En effet, comme l’a révélé Ouest-France, les Rouge et Noir doivent réaliser une grosse vente avant la fin de la saison pour ne pas encourir les foudres du fair-play financier de l’UEFA. Cela à cause d’une masse salariale trop importante. Ces 60 M€ seraient donc les bienvenus. Et en plus, ils conserveraient Jérémy Jacquet jusqu’à la fin de la saison, ce qui leur permettrait de continuer à lutter pour une place européenne.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’autre effet positif de ce deal, c’est que le SRFC ne serait pas obligé de recruter un défenseur central dès cet hiver, même s’il a des pistes. Il aurait encore six mois pour trouver la perle rare, l’été étant plus propice pour dénicher des joueurs à fort potentiel.

