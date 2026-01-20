La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le Stade Rennais est en ébullition sur ce mercato hivernal : le club breton est tout proche de conclure une arrivée majeure au cœur de son animation offensive, tandis qu’une autre piste, prestigieuse mais complexe, touche à sa fin.

Focus sur la stratégie rennaise : Sebastian Szymanski est attendu pour insuffler de la créativité, alors que Giovani Lo Celso ne devrait finalement pas poser ses valises en Bretagne. L’effectif du Stade Rennais, sous l’impulsion d’Habib Beye, vise un dynamisme renouvelé dans l’entrejeu. L’objectif est clair : injecter du talent et de la créativité pour faire pencher les rencontres côté Rouge et Noir.

Dès le début de ce marché hivernal, la priorité a été donnée à un profil polyvalent, capable d’apporter percussion, vision et efficacité autour de la surface adverse. Face à l’intense concurrence, le club n’a pas perdu de temps et s’est positionné sur plusieurs dossiers chauds, dont celui du talent polonais Sebastian Szymanski, un joueur dont le profil coche toutes les cases recherchées.

Szymanski, recrue imminente pour dynamiser l’attaque

L’arrivée de Sebastian Szymanski se précise, confirmant le coup d’avance des dirigeants rennais dans ce mercato. À 26 ans, ce milieu offensif s’est construit une solide réputation, passant par Varsovie, la Russie, les Pays-Bas et, récemment, Fenerbahçe. Sa carrière a connu une ascension rapide, sa valeur marchande flirtant avec les 20 millions d’euros à son pic.

Cette saison, Szymanski a déjà signé 1 but en Europa League en 5 apparitions. Avec 50 sélections pour la Pologne (6 buts), il ne cesse de prendre de l’envergure. Le Stade Rennais tient ici un créateur aguerri, capable d’accélérer et de bonifier le jeu rennais. Au-delà de la transaction, sa polyvalence — entre milieu axial, relayeur ou ailier — représente une véritable aubaine pour la rotation du groupe breton.

Discussions engagées pour Lo Celso… mais dossier bloqué

Parallèlement à l’arrivée de Szymanski, Foot Mercato fait savoir que le Stade Rennais a tenté d’activer le plan Lo Celso. L’international argentin, actuellement au Betis Séville, figurait parmi les pistes les plus séduisantes. Le joueur de 29 ans connaît déjà la Ligue 1 et jouit d’une belle expérience européenne. Les discussions ont été réelles avec le club andalou, à la recherche de liquidités et ouvert à une cession.

Mais malgré une intention forte du côté breton, les négociations n’ont pas abouti. Les échanges jugés peu productifs avec l’entourage du joueur ont rapidement freiné les ambitions rennaises. Résultat, le projet Lo Celso est désormais quasiment à l’abandon, laissant la voie libre à l’intégration prochaine de Szymanski.

Expérience de Lo Celso en Ligue 1 : un atout manqué

Si Lo Celso ne rejoindra pas les Rouge et Noir cet hiver, son profil avait pourtant de quoi séduire. Lors de son passage avec le PSG, il a compilé 6 buts et 9 passes décisives en 54 matches de Ligue 1. À ses 65 sélections internationales (4 buts) avec l’Argentine s’ajoute une solide expérience des joutes européennes, atouts qui auraient apporté une valeur ajoutée immédiate à l’effectif du Stade Rennais. Mais la stratégie se concentre désormais sur le nouveau venu polonais.

Stade Rennais : priorités et prochaines étapes du mercato

Le Stade Rennais voit donc ses ambitions pour un créateur expérimenté se matérialiser avec Szymanski, dont l’arrivée imminente incarne le nouveau projet offensif du club. Même si la piste Lo Celso n’a pas abouti, elle témoigne de l’ambition du board, prêt à viser haut au mercato.

Rennes reste attentif pour renforcer son effectif cet hiver. D’autres mouvements pourraient suivre, en particulier après l’arrivée de Szymanski, comme cela est évoqué dans les autres recrutements prévus par le Stade Rennais après Szymanski.

À l’heure où les supporters attendent fébrilement l’officialisation du deal, la question centrale demeure : Szymanski saura-t-il incarner la créativité attendue ? Une certitude : à Rennes, le mercato compte désormais un visage neuf, et la dynamique est relancée.