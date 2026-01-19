La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Chelsea a établi une stratégie redoutable autour de Loïc Jacquet (Stade Rennais, 20 ans) sur ce mercato.

Chelsea a établi un plan précis pour tenter de convaincre le Stade Rennais de lui vendre Jérémy Jacquet (20 ans) mais il se heurte pour l’instant à une réelle fermeté du côté breton.

Un billard à 3 bandes avec Sarr (RC Strasbourg) ?

Selon nos informations, les Blues envisagent de recruter Jacquet avant de le prêter au RC Strasbourg. Un choix loin d’être anodin. Le club anglais souhaiterait en parallèle casser le prêt de Mamadou Sarr (20 ans) afin de le rapatrier à Londres. Liam Rosenior, entraîneur strasbourgeois, connaît bien l’international sénégalais pour l’avoir côtoyé en Alsace et apprécie fortement son profil, ce qui faciliterait cette manœuvre à double détente.

La prestation très solide de Sarr hier soir en finale de la CAN 2025 contre le Maroc (1-0) n’a pas dû le faire changer d’avis. Mais le Stade Rennais ne compte pas brader son joyau. Fixé à 60 M€, le prix demandé par les dirigeants bretons refroidit Chelsea. À tel point que le club londonien pourrait purement et simplement se retirer des négociations si aucune baisse significative n’était consentie dans les prochains échanges.

Jacquet rêve du Real Madrid

Sky Sport a par ailleurs révélé que François-Henri Pinault apprécie particulièrement Jacquet et souhaiterait le conserver au moins jusqu’à cet été. En interne, le défenseur du Stade Rennais, qui rêve du Real Madrid, est vu comme un atout potentiellement décisif pour Habib Beye, notamment dans l’optique d’une qualification en Ligue des champions. Un objectif assumé qui change totalement la lecture du dossier.

De nouvelles discussions entre le Stade Rennais et Chelsea devraient toutefois avoir lieu dans les prochains jours. Mais la tendance est claire aujourd’hui : sauf offre XXL totalement impossible à refuser, Jérémy Jacquet devrait rester à Rennes. Et Chelsea, malgré ses manœuvres, pourrait bien se heurter à un mur.

Bastien Aubert