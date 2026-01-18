À LA UNE DU 18 JAN 2026
[20:28]OL Mercato : un très gros coup à 10 M€ bouclé, signature imminente !
[20:15]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter la Real Sociedad
[20:08]OL : une compo qui entre dans l’histoire pour affronter le Stade Brestois !
[20:00]ASSE Mercato : le Stade de Reims va frapper un grand coup avant la réception des Verts
[19:24]Stade Rennais : un accroc face au Havre, le RC Lens et l’OM jubilent !
[19:14]FC Nantes – Paris FC (1-2) : très mauvaise opération à la Beaujoire, les tops et flops des Canaris
[18:52]Stade Rennais Mercato : les détails du contrat de Jacquet à Chelsea ont fuité, c’est colossal !
[18:26]ASSE Mercato : un transfert quasi bouclé aurait capoté, les Verts sont sans pitié !
[17:59]OM Mercato : les négociations sont lancées pour un ancien du RC Lens !
[17:30]OM Mercato : un flop quitte définitivement Marseille (officiel)
Stade Rennais : un accroc face au Havre, le RC Lens et l’OM jubilent !

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 19:24
💬 Commenter
Ce dimanche, le Stade Rennais avait l’occasion de poursuivre sa série positive (1 seule défaite en 9 matchs de L1) et de se rapprocher du podium en recevant Le Havre. Les Rennais ont bien entamé la rencontre et ont rapidement pris le contrôle du ballon. Malgré l’absence de joueurs clés côté havrais, Le Havre s’est montré dangereux en contre et a obligé le gardien rennais Brice Samba à plusieurs interventions déterminantes, notamment face à Seko puis Samatta.

En seconde période, Rennes a multiplié les occasions : Frankowski a vu un but refusé pour une main (48ᵉ), Lepaul a buté sur le gardien et a vu son but refusé pour hors‑jeu (51ᵉ et 59ᵉ). Malgré la domination territoriale, les occasions franches ont été rares et mal concrétisées.

Le Havre a ouvert le score puis Rennes a égalisé

La physionomie du match a changé à la 69ᵉ minute lorsque Rassoul Ndiaye, dans un mouvement havrais, a vu Mambimbi dévier le ballon du pied gauche pour tromper Samba et ouvrir le score (0‑1) contre le cours du jeu.

Finalement, dans les dernières minutes, l’entrée combinée de Ludovic Blas et Kader Meïté a été décisive. Blas a servi parfaitement Embolo, qui a remis Rennes à hauteur (1‑1, 86ᵉ), permettant aux locaux d’arracher un point précieux, mais qui n’arrange tout de même pas le SRFC. Au contraire du RC Lens et de l’OM, tous les deux vainqueurs ce week-end, qui comptent respectivement 12 et 4 points d’avance sur Rennes. Le malheur des uns fait donc le bonheur des autres.

