Stade Rennais Mercato : l’avenir de Beye lié à celui de Jacquet ? Un gros ultimatum est lancé !

Au cœur de ce mercato hivernal brûlant, le Stade Rennais est confronté à un scénario qui pourrait redistribuer toutes les cartes du projet sportif breton. Le jeune défenseur central Jérémy Jacquet, 20 ans, est actuellement suspendu mais plus que jamais sur le départ. L’intérêt affiché de Chelsea et la réaction sans détour de Habib Beye en conférence de presse placent Rennes face à un choix aux répercussions multiples, sportives comme économiques.

Jacquet suspendu, un départ imminent pour Chelsea ?

Absent pour la rencontre face au Havre, Jérémy Jacquet n’a jamais semblé aussi proche d’un départ retentissant. Déjà lié à Rennes jusqu’en 2029, le défenseur d’1,90 m voit sa côte s’envoler avec les sollicitations agressives des Blues. Un accord contractuel aurait été trouvé avec le club londonien pour un contrat XXL, augurant d’un transfert immédiat durant cette fenêtre de janvier. Cet épisode intervient au moment où Jacquet réalise une ascension fulgurante.

Un transfert qui marquerait l’histoire du Stade Rennais

Ce dossier pourrait battre tous les records financiers du club. La vente de Jérémy Jacquet à Chelsea serait tout simplement la plus élevée jamais réalisée par Rennes, devant celle de Jérémy Doku l’an passé. En effet, le SRFC souhaiterait environ 65 millions d’euros pour sa pépite. Une opération qui prouverait la capacité de la formation rennaise à révéler et valoriser ses pépites. À 20 millions d’euros il y a encore un mois, la valeur du joueur ne cesse de progresser, reflet de son potentiel et du niveau de compétition atteint.

Habib Beye recadre et met en garde ses dirigeants

En salle de presse, la tension était palpable à l’évocation d’un départ de Jacquet. Habib Beye, le coach rennais, a livré une réponse catégorique ce dimanche après le nul contre Le Havre : « Aujourd’hui, Jérémy est un joueur très important pour nos objectifs, et si on venait à le laisser partir, il faudrait revoir nos ambitions à la baisse. Mais pour moi, c’est un non-sujet aujourd’hui. » Un message direct à ses dirigeants, qui pourrait laisser entendre que le Stade Rennais serait susceptible de passer à côté d’une qualification européenne en cas de départ de Jacquet ? Dans ce cas, Beye devra quitter le club, comme convenu.

L’entraîneur place son jeune défenseur au centre du projet sportif rennais, conscient de l’impact d’un éventuel départ sur la solidité et les ambitions européennes du club. Les supporters retiennent leur souffle, oscillant entre la fierté de voir éclore un talent maison et la crainte d’un affaiblissement en pleine compétition.