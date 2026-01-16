Stade Rennais Mercato : après Szymanski, trois autres recrues en approche ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

En plus de Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), trois autres joueurs pourraient rejoindre le Stade Rennais d’ici la fin du mercato hivernale.

Le Stade Rennais serait sur le point de boucler sa première recrue hivernale. Le club breton serait tout proche de trouver un accord avec Fenerbahçe pour le transfert de Sebastian Szymanski contre 11 millions d’euros plus des bonus. L’international polonais, capable de jouer milieu offensif ou ailier droit, viendrait renforcer l’attaque d’Habib Beye.

Beye veut se renforcer défensivement

Mais ce n’est pas tout : trois autres recrues pourraient également débarquer à Rennes d’ici le 31 janvier. Selon Média Foot, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, voudrait aussi recruter un défenseur central, en prévision d’un possible départ de Jérémy Jacquet, courtisé par plusieurs cadors européens, ainsi qu’un latéral gauche et un attaquant au profil polyvalent.

Actuellement sixième de Ligue 1, le club Rouge et Noir pourrait donc se montrer très actif lors de cette seconde partie du mercato hivernal afin d’optimiser ses chances de prendre part à la lutte européenne.