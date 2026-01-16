À LA UNE DU 16 JAN 2026
[20:45]RC Lens : une présence dans le groupe de Sage pour Auxerre fait polémique
[20:32]FC Nantes Mercato : Kantari fait le point et demande trois autres recrues aux Kita
[20:10]Angers SCO – OM : le verdict est tombé pour Himad Abdelli !
[20:00]PSG – LOSC : les compos de Luis Enrique et Genesio sont tombées !
[19:43]ASSE Mercato : Horneland tient son premier renfort de l’hiver, il fonde de gros espoirs sur lui !
[19:15]Stade Rennais Mercato : après Szymanski, trois autres recrues en approche ?
[18:50]OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 
[18:32]OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !
[18:14]RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles
[18:00]ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !
Stade Rennais Mercato : après Szymanski, trois autres recrues en approche ?

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 19:15
Habib Beye (Stade Rennais)
En plus de Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), trois autres joueurs pourraient rejoindre le Stade Rennais d’ici la fin du mercato hivernale.

Le Stade Rennais serait sur le point de boucler sa première recrue hivernale. Le club breton serait tout proche de trouver un accord avec Fenerbahçe pour le transfert de Sebastian Szymanski contre 11 millions d’euros plus des bonus. L’international polonais, capable de jouer milieu offensif ou ailier droit, viendrait renforcer l’attaque d’Habib Beye.

Beye veut se renforcer défensivement

Mais ce n’est pas tout : trois autres recrues pourraient également débarquer à Rennes d’ici le 31 janvier. Selon Média Foot, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, voudrait aussi recruter un défenseur central, en prévision d’un possible départ de Jérémy Jacquet, courtisé par plusieurs cadors européens, ainsi qu’un latéral gauche et un attaquant au profil polyvalent.

Actuellement sixième de Ligue 1, le club Rouge et Noir pourrait donc se montrer très actif lors de cette seconde partie du mercato hivernal afin d’optimiser ses chances de prendre part à la lutte européenne.

Stade Rennais

