Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior prêt à se servir à Rennes, Habib Beye s’étrangle !

Fraîchement arrivé à Chelsea, l’ancien coach du RC Strasbourg, Liam Rosenior, a des vues sur un joueur du Stade Rennais pour le Mercato d’hiver.

Tout s’est accéléré pour Liam Rosenior. Fraîchement débarqué du RC Strasbourg, l’entraîneur anglais a pris la direction de Chelsea dans une ambiance d’urgence et d’ambition. Le départ du technicien, acté il y a quelques jours, a marqué une étape clé pour sa carrière et la stratégie du club londonien. Le départ officiel de Liam Rosenior du RC Strasbourg vers Chelsea a bousculé l’équilibre du vestiaire, mais le coach a choisi de temporiser : pas d’arrivée précipitée, priorité à l’évaluation de l’effectif en place.

Face aux médias, Rosenior reste méthodique. Il prend le temps de jauger chaque joueur, d’Axel Disasi à Raheem Sterling, sans s’interdire des ajustements stratégiques rapides. L’idée est simple : observer, trancher… et agir avec justesse sur le marché.

Chelsea modifie sa stratégie de recrutement pour son nouveau coach

Le plan initial du club ne prévoyait pas de mouvements tactiques majeurs cet hiver. Mais avec l’arrivée d’un entraîneur aussi affirmé, la donne a évolué. Chelsea choisit ainsi de soutenir Rosenior, bien décidé à poser une première pierre dès ce mois de janvier plutôt qu’attendre l’été. Un signal fort, qui reflète la confiance accordée au manager et sa capacité à insuffler une nouvelle dynamique.

Ce changement de cap stratégique n’est pas anodin : il traduit la volonté des Blues de durer dans la performance, tout en anticipant l’avenir. Pour Rosenior, selon The Telegraph, cette fenêtre de mercato devient un outil essentiel de construction.

Jacquet plait à Rosenior

Le message est limpide : Chelsea veut miser sur la jeunesse, notamment en défense. L’objectif ? Dégoter le profil parfait pour renforcer le secteur. Deux noms sortent déjà du lot : Jérémy Jacquet (20 ans, Stade Rennais) et Jacobo Ramon (21 ans, Côme), tous deux considérés comme des paris à fort potentiel.

Le cahier des charges du staff est précis : une capacité affirmée à relancer proprement, une maturité tactique rare pour l’âge, et une polyvalence potentielle sur la ligne arrière. La direction écarte ainsi tout recrutement par défaut, préférant attendre l’opportunité parfaite.

Profils recherchés : défenseur central avec potentiel d’évolution

défenseur central avec potentiel d’évolution Adaptabilité au jeu anglais et à la philosophie Rosenior

Relance rapide et qualités techniques indispensables

Dans le même temps, Rosenior n’oublie pas le reste de son groupe : s’il identifie une brèche ailleurs – au milieu ou en attaque – Chelsea pourra dégainer une nouvelle cible. Mais à l’heure actuelle, la défense reste la grande priorité.Si aucune recrue n’est encore annoncée, tout s’accélère en coulisses. Rosenior discute chaque jour avec ses dirigeants pour affiner ses choix et établir les prochaines priorités. Qui pourraient bien concerner le Stade Rennais, si le dossier Jacquet venait à connaître une avancée…