Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour la première recrue hivernale !

Le Stade Rennais serait tout proche de boucler l’arrivée de Sebastian Szymanski (Fenerbahçe).

Sebastian Szymanski devrait bien devenir la première recrue hivernale du Stade Rennais. Après les informations du journaliste italien Matteo Moretto, qui indiquait le week-end dernier que Rennes et le Fenerbahçe étaient proches d’un accord pour le transfert du milieu offensif polonais, estimé à 11 millions d’euros plus des bonus, Média Foot affirme ce jeudi que seuls quelques ultimes détails restent à régler avant la finalisation du dossier.

Reconnu pour sa créativité, sa qualité technique et sa polyvalence, Sebastian Szymanski a marqué deux buts et délivré une passe décisive en 25 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison avec le club turc.

Szymanski in, Blas out ?

L’arrivée de Sebastian Szymanski en Bretagne pourrait pousser Ludovic Blas vers la sortie. Toujours d’après Média Foot, les dirigeants du Stade Rennais souhaiteraient, en effet, se séparer de l’ancien joueur du FC Nantes d’ici le 31 janvier prochain. Pour l’heure, seules des discussions informelles auraient eu lieu, sans qu’aucune offre concrète ne soit encore formulée.