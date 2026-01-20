En cas de départ de Jérémy Jacquet à Chelsea, ce qui ne serait pas la tendance, le Stade Rennais a déjà ciblé son potentiel successeur au mercato.

La tension monte en coulisses au Stade Rennais. Alors que Chelsea multiplie les approches pour s’offrir Jérémy Jacquet cet hiver, le SRFC ne se laisse pas surprendre et travaille déjà sur un plan B. Selon Jeunes Footeux, le Stade Rennais anticipe un départ potentiel de Jérémy Jacquet au mercato et observe de près un jeune talent du FC Midtjylland : Ousmane Diao. Ce nom n’est pas anodin, il pourrait vite devenir la clef de voûte d’une défense rennaise fragilisée. Mais que cache vraiment ce dossier très disputé ?

Chelsea cible jacquet, Rennes prépare sa riposte

Le départ inattendu de Jacquet fait planer une grosse incertitude sur la stabilité défensive du SRFC. Malgré la volonté affichée de retenir son espoir, Rennes sait que chaque mercato est fait de surprises, surtout face à l’appétit des clubs anglais. Pour ne pas subir, la direction sportive anticipe : l’objectif est clair, identifier un remplaçant de haut niveau au cas où l’offensive de Chelsea aboutirait. Et Rennes n’est pas à son coup d’essai en matière de transition rapide. La stratégie s’accélère, car la Ligue des champions est à portée de main… et chaque détail compte. En parallèle, les fans s’interrogent : Et si Jacquet partait dès cet hiver, le club serait-il prêt à réagir sans perdre de compétitivité ? La réponse pourrait bien s’appeler Ousmane Diao.

Diao, profil rêvé pour sécuriser la défense rennaise ?

À 21 ans, Ousmane Diao incarne parfaitement la génération montante du football sénégalais. Formé à l’académie Darou Salam, solide du haut de son 1,87 m, il compte plus de 20 rencontres européennes, dont 6 en Ligue Europa cette saison (2 buts marqués, 455 minutes jouées). Un défenseur central capable d’impacter des deux côtés du terrain, précieux dans les duels, adroit dans les airs, mais aussi capable de faire la différence sur coups de pied arrêtés.

Jeune international sénégalais U23 déjà expérimenté en Europe

déjà expérimenté en Europe Solide défensivement, dangereux devant le but adverse

Progression fulgurante : valeur multipliée par 32 en deux ans

Discipline, lecture du jeu, impact physique

Avec une telle carte d’identité, Diao coche (presque) toutes les cases recherchées par le staff de Habib Beye. Mais ce talent est déjà bien observé ailleurs…

Un transfert complexe face à une forte concurrence européenne

Le dossier Diao s’annonce âpre. Le FC Midtjylland ne souhaite pas discuter en dessous de 20 millions d’euros, conscient de la concurrence croissante en Angleterre (Fulham, Crystal Palace, Bournemouth) et en Allemagne. Chaque club engagé espère rafler ce jeune “Lion de Mbacké” au profil rare. Le SRFC, toujours prompt à activer plusieurs pistes simultanément, reste lucide : il faudra être à la fois rapide et convaincant financièrement. Dans les coulisses du Roazhon Park, l’idée est claire : boucler Diao, c’est sécuriser ses arrières et envoyer un signal fort à l’Europe.

Un enjeu financier de taille pour le SRFC

Adossée à une valeur marchande avant explosion (8 M€ en décembre, mais un prix attendu d’au moins 20 M€), l’arrivée éventuelle de Diao offrirait au Stade Rennais une fenêtre unique : miser sur un talent montant, profiter d’une revente potentiellement record, à l’image du deal Doku-Manchester City (60 M€ en 2023). Se pose alors une question cruciale : Le SRFC doit-il casser sa tirelire pour remplacer Jacquet par Diao maintenant, ou attendre et risquer de voir le prodige prendre la direction de la Premier League cet été ? Les ambitions européennes du club – notamment en Ligue des champions – rendent la réponse de plus en plus pressante.