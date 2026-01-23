À LA UNE DU 23 JAN 2026
Stade Rennais : Beye prend Szymanski pour secouer ses remplaçants

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 08:09
Habib Beye tapant dans la main de supporters rennais à son arrivée au Roazhon Park.
Officialisé hier soir, Sebastian Szymanski vient renforcer un milieu de terrain déjà dense au Stade Rennais. Ce qui incite Habib Beye à rappeler aux remplaçants frustrés qu’ils doivent se bouger un peu plus.

L’officialisation de l’arrivée de Sebastian Szymanski au Stade Rennais a fait son petit effet. Le service communication des Rouge et Noir a opté pour une présentation façon Lego, très réussie. De quoi bien lancer la carrière bretonne du milieu offensif polonais, qui s’est engagé jusqu’en 2029 moyennant une indemnité de 9,5 M€ à Fenerbahçe, plus 1 M€ de bonus. Szymanski va intégrer un secteur de jeu très dense au Stade Rennais, où des joueurs aussi expérimentés que Seko Fofana ou Ludovic Blas rongent leur frein sur le banc. Mais justement, Habib Beye a profité de l’arrivée de sa recrue pour faire passer un message…

« Quand il y a la frustration de ne pas jouer, il faut prouver »

« On a pu voir que l’équipe a évolué par rapport au début de saison et ça n’est qu’un challenge permanent, a-t-il déclaré à L’Equipe. Quand il y a la frustration de ne pas jouer, il faut prouver, à l’entraînement et en match, que vous êtes la solution dans le onze de départ ou pour être un impact player. » Peu avant la trêve hivernale, l’entraîneur du Stade Rennais avait aussi rappelé qu’il comptait sur tout le monde mais que si certains joueurs vivaient trop mal leur statut de remplaçant, une solution serait trouvée. Fofana et Blas étant toujours à Rennes, ils ne doivent pas être si malheureux…

Cette arrivée de Sebastian Szymanski va permettre à Habib Beye de varier ses options offensives mais également sa tactique. Le portrait de L’Equipe décrit un joueur fin techniquement et très actif sur le terrain. Tout ce qu’aime l’entraîneur rennais…

