Le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski est arrivé en France hier. Il va passer sa visite médicale ce jeudi et s’engager avec le Stade Rennais dans la foulée.
Enfin ! Après des semaines de négociations, Sebastian Szymanski est sur le point de devenir rennais ! Sur X, le journaliste du Parisien Sébastien Quarez a écrit en début de matinée : « Sebastian Szymanski est bien arrivé en France hier soir. Visite médicale ce matin pour le milieu polonais qui doit s’engager jusqu’en 2029 avec le Stade Rennais« . Malgré une concurrence de dernière minute, le joueur du Fenerbahçe va donc bien être transféré en Bretagne moyennant une indemnité qui devrait tourner aux alentours de 10 M€. Une première recrue tardive mais de talent pour Habib Beye !
Atta est passé entre les mailles du filet rennais
Par ailleurs, à la lecture du Télégramme, on apprend que le Stade Rennais aurait pu compter dans ses rangs le nouveau Bellingham (même s’il est plus âgé que le joueur du Real Madrid) ! Il s’agit d’Arthur Atta, milieu de 23 ans natif de Rennes mais qui a été formé au FC Metz. Il s’épanouit aujourd’hui dans le Calcio du côté de l’Udinese et pourrait rejoindre prochainement un grand de Serie A ou de Premier League !
Cité par le Télégramme, l’ancien Lensois Adam Buksa dit à son sujet : « Il me fait penser à (Jude) Bellingham. Il est intelligent et possède un talent exceptionnel. Il peut se débarrasser de deux ou trois adversaires avec une facilité déconcertante. Il doit améliorer sa dernière passe, mais s’il y parvient, il peut devenir l’un des meilleurs au monde ». Il est étonnant que le Stade Rennais ait laissé filer un jeune aussi prometteur…