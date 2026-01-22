Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski est arrivé en France hier. Il va passer sa visite médicale ce jeudi et s’engager avec le Stade Rennais dans la foulée.

Enfin ! Après des semaines de négociations, Sebastian Szymanski est sur le point de devenir rennais ! Sur X, le journaliste du Parisien Sébastien Quarez a écrit en début de matinée : « Sebastian Szymanski est bien arrivé en France hier soir. Visite médicale ce matin pour le milieu polonais qui doit s’engager jusqu’en 2029 avec le Stade Rennais« . Malgré une concurrence de dernière minute, le joueur du Fenerbahçe va donc bien être transféré en Bretagne moyennant une indemnité qui devrait tourner aux alentours de 10 M€. Une première recrue tardive mais de talent pour Habib Beye !

Atta est passé entre les mailles du filet rennais

Par ailleurs, à la lecture du Télégramme, on apprend que le Stade Rennais aurait pu compter dans ses rangs le nouveau Bellingham (même s’il est plus âgé que le joueur du Real Madrid) ! Il s’agit d’Arthur Atta, milieu de 23 ans natif de Rennes mais qui a été formé au FC Metz. Il s’épanouit aujourd’hui dans le Calcio du côté de l’Udinese et pourrait rejoindre prochainement un grand de Serie A ou de Premier League !

Cité par le Télégramme, l’ancien Lensois Adam Buksa dit à son sujet : « Il me fait penser à (Jude) Bellingham. Il est intelligent et possède un talent exceptionnel. Il peut se débarrasser de deux ou trois adversaires avec une facilité déconcertante. Il doit améliorer sa dernière passe, mais s’il y parvient, il peut devenir l’un des meilleurs au monde ». Il est étonnant que le Stade Rennais ait laissé filer un jeune aussi prometteur…