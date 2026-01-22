À LA UNE DU 22 JAN 2026
[11:30]Revue de presse : Benatia (OM) met un coup de pression au SCO, Rennes officialise un départ
[10:59]FC Nantes : Nice, dernière chance pour Kantari, les supporters sont quasi unanimes
[10:45]Real Madrid : l’incroyable aveu de Pérez sur le renvoi d’Alonso
[10:24]RC Lens : un ex-Sang et Or s’est pris des claques en mondovision !
[09:54]Le PSG doublé par le FC Barcelone, le Qatar enrage !
[09:30]OM : un Olympien prend très cher après Liverpool
[09:15]ASSE : un Vert explose les compteurs en L2
[08:47]Stade Rennais Mercato : une recrue annoncée aujourd’hui, regret avec le nouveau Bellingham
[08:33]Enorme signature en vue au Real Madrid, le FC Barcelone soulagé
[08:06]FC Nantes : 2 mauvaises nouvelles arrivent de Nice
Stade Rennais Mercato : une recrue annoncée aujourd’hui, regret avec le nouveau Bellingham

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 08:47
Sebastian Szymanski célébrant un but avec la Pologne.
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski est arrivé en France hier. Il va passer sa visite médicale ce jeudi et s’engager avec le Stade Rennais dans la foulée.

Enfin ! Après des semaines de négociations, Sebastian Szymanski est sur le point de devenir rennais ! Sur X, le journaliste du Parisien Sébastien Quarez a écrit en début de matinée : « Sebastian Szymanski est bien arrivé en France hier soir. Visite médicale ce matin pour le milieu polonais qui doit s’engager jusqu’en 2029 avec le Stade Rennais« . Malgré une concurrence de dernière minute, le joueur du Fenerbahçe va donc bien être transféré en Bretagne moyennant une indemnité qui devrait tourner aux alentours de 10 M€. Une première recrue tardive mais de talent pour Habib Beye !

Atta est passé entre les mailles du filet rennais

Par ailleurs, à la lecture du Télégramme, on apprend que le Stade Rennais aurait pu compter dans ses rangs le nouveau Bellingham (même s’il est plus âgé que le joueur du Real Madrid) ! Il s’agit d’Arthur Atta, milieu de 23 ans natif de Rennes mais qui a été formé au FC Metz. Il s’épanouit aujourd’hui dans le Calcio du côté de l’Udinese et pourrait rejoindre prochainement un grand de Serie A ou de Premier League !

Cité par le Télégramme, l’ancien Lensois Adam Buksa dit à son sujet : « Il me fait penser à (Jude) Bellingham. Il est intelligent et possède un talent exceptionnel. Il peut se débarrasser de deux ou trois adversaires avec une facilité déconcertante. Il doit améliorer sa dernière passe, mais s’il y parvient, il peut devenir l’un des meilleurs au monde ». Il est étonnant que le Stade Rennais ait laissé filer un jeune aussi prometteur…

