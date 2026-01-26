Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le milieu offensif espagnol Dro Fernandez s’est officiellement engagé avec le PSG jusqu’en 2030. Il quitte le FC Barcelone moyennant une indemnité de 8,5 M€.

Parti dimanche d’Espagne, Dro a passé sa visite médicale ce lundi. Et signé son contrat dans la foulée. Le Paris Saint-Germain vient d’officialiser son recrutement jusqu’en 2030. Le club de la capitale a versé 8,5 M€ au FC Barcelone, correspondant pour partie à sa clause de départ. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Blaugranas, Dro n’a pas accepté les propositions de prolongation car il voyait son avenir bouché en Catalogne par la présence de nombreux jeunes.

Il ne sera pas dépaysé avec Luis Enrique

C’est là que le PSG est arrivé et lui a proposé un gros contrat. Révélé durant la dernière intersaison, au cours de la tournée asiatique du FC Barcelone, Dro a très peu eu sa chance lors de la première partie du présent exercice, malgré de nombreuses blessures. Capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté gauche, le milieu offensif de 18 ans débute une nouvelle aventure, qui ne sera pas trop dépaysante puisque Luis Enrique a l’ADN Barça et fait jouer son équipe de la même façon.