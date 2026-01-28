Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat : l’OM va-t-il se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions ?

« Il a toutes les cartes en main »

« L’OM a toutes les cartes en main pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, et on peut même envisager une partie enfin maîtrisée à Bruges pour conclure cette première phase en beauté. Les statistiques plaident largement en faveur des Marseillais : un match nul devrait suffire pour valider le ticket, mais l’OM n’est pas du genre à se contenter d’un bilan médiocre de seulement 3 victoires en 8 matches. Avec la meilleure attaque de Ligue 1, Marseille a les moyens de frapper fort et d’imposer son rythme.

En face, Bruges, troisième du championnat belge, affiche une défense seulement septième, et déjà trois rencontres cette saison avec au moins trois buts encaissés : une défaite 2-3 contre La Louvière, un succès étriqué 5-3 contre Genk, et surtout un nouveau naufrage samedi contre Zulte-Waregem (4-3). Dans ces conditions, et après un dernier passage en Belgique réussi, Mason Greenwood et ses partenaires devraient logiquement profiter de cette porosité pour finir la phase de groupes sur une note offensive et rassurante. »

Bastien AUBERT

« Ce serait une faute professionnelle de ne pas se qualifier »

« Personnellement, je ne trouve aucun intérêt à la Champions League, hormis prendre de l’argent. Donc je ne serais pas forcément peiné de voir l’OM éliminé dès le tour de Ligue. Cela allègerait le calendrier en vue du sprint final. Mais puisque l’équipe se trouve en bonne position à une journée de la fin, je ne vois pas comment les Phocéens pourraient se faire sortir. Je respecte le Club Bruges et je pense que l’ambiance sera chaude dans son stade. Les Belges donneront tout, comme toujours quand ils affrontent leurs voisins français. Mais ça a déjà été le cas avec l’Union Saint-Gillois et ça n’a pas empêché l’OM de s’imposer au Parc Astrid avec une certaine facilité, malgré quelques dernières minutes assez chaudes.

En cas de défaite, ce serait une faute professionnelle à mon sens. L’adversaire est prenable, l’objectif à portée de main. Après, comme ne cesse de le répéter Roberto De Zerbi, on ne sait jamais sur quel OM on va tomber. J’espère que ce sera celui des bons jours. Et surtout, je constate que l’équipe a du mal à se mettre au niveau des Espagnols (1-2 à Madrid), des Italiens (0-1 contre l’Atalanta) et des Anglais (0-3 face à Liverpool) mais contre des nations moins cotées comme les Pays-Bas (4-0 contre l’Ajax) ou la Belgique, il n’y a pas de complexe. Je vois donc bien l’OM gagner à Bruges et se qualifier pour les play-offs. »

Raphaël NOUET