FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales

Par Fabien Chorlet - 31 Jan 2026, 14:30
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Voici l’équipe type dont dispose désormais l’entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, après l’arrivée des recrues hivernales.

Actuellement 16e et barragiste avec six points de retard sur le premier non-relégable, Le Havre, le FC Nantes est en grand danger pour son maintien en Ligue 1. Pour inverser la tendance et éviter la relégation, le FCN a été très actif lors du mercato hivernal, enregistrant déjà six renforts : Deiver Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko, Ali Youssef, Frédéric Guilbert et Mohamed Kaba. La plupart de ces recrues hivernales sont arrivées pour occuper une place de titulaires et peser immédiatement sur l’équipe.

Quatre recrues dans l’équipe type de Kantari ?

Depuis son arrivée sur le banc des Canaris, Ahmed Kantari a mis en place une défense à trois devant Anthony Lopes. Un système dans lequel Kelvin Amian, Chidozie Awaziem et Tylel Tati semblent partis pour s’installer durablement dans l’axe jusqu’à la fin de la saison, à moins que Frédéric Guilbert vienne bousculer la hiérarchié. Sur les côtés, Fabien Centonze a signé un retour remarqué sur le flanc droit depuis la venue du nouveau coach, malgré une absence lors des trois dernières rencontres en raison d’une blessure. À gauche, Deiver Machado est un titulaire indiscutable même s’il est actuellement blessé.

Dans l’entrejeu, Mohamed Kaba, fraîchement arrivé en provenance de Lecce, pourrait être remplacer Junio Mwanga et être associé à une autre recrue hivernale, Ibrahima Sissoko, tandis que Rémy Cabella est devenu le chef d’orchestre du jeu nantais. En attaque, Matthis Abline est un titulaire indéboulonnable. Le dernier poste offensif se joue entre Youssef El-Arabi et Mostafa Mohamed, l’Égyptien semblant avoir pris l’avantage après son but marqué contre l’OGC Nice (1‑4).

L’équipe type du FC Nantes : Lopes – Amian, Awaziem, Tati – Centonze, Sissoko, Kaba, Machado – Cabella – Mohamed, Abline.

