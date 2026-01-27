En conférence de presse avant le match de demain sur la pelouse du Benfica Lisbonne, l’entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a évoqué les dossiers chauds du moment.

Il veut gagner à la Luz

« C’est un match important pour nous, nous voulons terminer dans le top 8. Il n’était pas question de venir avec les jeunes. Nous devons rester concentrés et jouer jusqu’à la limite pendant 90 minutes. »

Un groupe qui vit bien

« Je peux parler de ce que j’ai vu depuis mon arrivée. Je vois un groupe disposé à très bien faire. Nous voyons que nous avons une marge de progression et que nous devons être une équipe qui fait beaucoup de choses et les fait bien. Cela demande beaucoup d’investissement. Mais les joueurs ont du mérite. »

Les stars doivent encore apprendre à jouer ensemble

« Les relations entre les joueurs sont importantes. Il y en a qui se cherchent et s’associent bien. Nous parlons de footballeurs spectaculaires : Bellingham, Vinicius et Mbappé mais nous en avons aussi dans d’autres secteurs. Tout cela fait partie du travail, nous travaillons dessus. Avec un peu plus de temps, ils sortiront mieux et nous progresserons en phase offensive, nous pouvons donner plus ».

Les compliments de Mourinho

« J’ai suivi ce qu’il a dit. Il ne me manquait pas quand j’étais joueur… C’est une immense fierté d’entendre cela. Je suis enthousiaste et heureux car il a été bien plus qu’un coach. Il a été très important et, maintenant, je le considère comme un grand ami. Nous sommes restés en contact. Je sais qui est Mourinho. J’ai essayé de le déranger le moins possible. C’est un de ces amis avec qui on peut passer du temps sans se parler, mais si je l’appelle à 3 heures du matin, il s’occupera de moi. Je ne suis pas du genre à parler d’hypothèses. Je suis très concentré sur le présent, sur demain, concentré sur le fait de tirer le meilleur de mes joueurs. Ce sera un match dont je me souviendrai toujours si nous le gagnons. José a toujours été, est et sera « ‘ »uno di noi ». »