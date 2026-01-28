Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Droits TV : la LFP récupère 14 M€ de beIN

La LFP a remporté mardi une belle victoire devant beIN. Le tribunal des activités économiques de Paris a demandé à la chaîne qatarie de payer l’intégralité des sommes dues, soit plus de 14 M€. Ces montants avaient été retenus l’an dernier car la beIN, en plein conflit avec la Ligue, estimait que des clauses du contrat n’avaient pas été respectées. Ces 14 M€ pourraient être reversés aux clubs, en grande difficulté économique en raison de droits TV en chute libre.

AS Monaco : Pocognoli veut prendre un point face à la Juventus

Avant la dernière journée du tour de Ligue de la C1, qui la verra recevoir la Juventus Turin, l’AS Monaco est 21e. Sachant que les 24 premiers sont qualifiés pour les tours suivants, l’entraîneur monégasque, Sébastien Pocognoli, s’est fixé pour objectif d’arracher un nul à la Vieille Dame : « Prendre un point nous assurerait quasiment la qualification. Il faut jouer pour ça, de manière audacieuse mais réfléchie. Si je vais suivre les autres résultats ? Oui, je veux être tenu au courant de ce qui se passe dans les autres matches ».

FC Metz : Fall de retour en attaque ?

Pour bénéficier d’un attaquant capable d’être associé à Habib Diallo, trop esseulé depuis le début de saison, ou même de le suppléer, le FC Metz essaye selon nos informations de récupérer dès janvier Pape Moussa Fall. L’avant-centre sénégalais de 21 ans, prêté par les Lorrains, brille en Belgique avec La Louvière, bien décidé à le conserver pour le moment.

LOSC : Tel en approche ?

D’après les informations de RMC Sport, dans l’émission Rothen s’enflamme, Matthys Tel serait dans le viseur du LOSC sur ce mercato hivernal. L’ancien prodige du Stade Rennais pourrait être intéressé par un retour dans un club du haut de tableau en Ligue 1.

Stade Rennais : Manchester pousse pour Meïte

Manchester United pourrait intensifier son intérêt pour Kader Meïte d’ici à la fin du mercato. Selon Red Aarons, journaliste au Guardian, les Red anglais auraient déjà pris contact avec l’entourage du joueur et seraient prêt à dégainer une offre capable de faire vaciller le Stade Rennais.

OGC Nice : le Gym à l’écoute pour Boudaoui

Selon Africafoot, l’OGC Nice ne serait plus fermé à l’idée de voir Hicham Bouaoui quitter le club au mercato. De retour récemment de la Coupe d’Afrique des Nations disputée avec l’Algérie, le milieu de terrain international ne serait pas considéré comme intransférable par la direction niçoise. Les dirigeants des Aiglons se montreraient attentifs aux différentes propositions susceptibles d’arriver dans les prochains jours. Pour l’heure, malgré l’intérêt manifesté par plusieurs clubs, aucune offre officielle n’aurait encore été transmise au club azuréen.

RC Lens : Thauvin a perdu des points avec les Bleus

Auteur d’un match presqu’anonyme face à l’OM pour ses retrouvailles avec le stade Vélodrome samedi soir (1-3), Florian Thauvin a perdu une bonne occasion de se signaler aux yeux de Guy Stéphan, présent en tribunes pour le superviser avec Benjamin Pavard. « C’est dommage pour Thauvin car ces rendez-vous sont importants pour être dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde », a analysé Jean Rességuié sur La Chaîne L’Équipe. Tout n’est évidemment pas perdu pour le milieu offensif du RC Lens, il reste encore quatre mois avant la liste de Didier Deschamps.

Paris FC : Virginius ciblé en attaque

Le Paris FC lorgne Alan Virginius. Selon Foot Mercato, Bologne est également sur les rangs pour recruter l’attaquant des Young Boys de Berne, âgé de 23 ans et passé par Sochaux, Lille ou encore Clermont. Le LOSC avait récupéré 2,5 M€ dans ce transfert, en plus d’un pourcentage à une revente de 17,5 %.

AJ Auxerre : Okoh bouclé ?

D’après L’Équipe, Bryan Okoh, défenseur central du club suisse du FC Lausanne, devrait signer un contrat de trois ans et demi en faveur de l’AJ Auxerre. Double champion (2022, 2023) et vainqueur de la Coupe d’Autriche (2022) avec le RB Salzbourg, le joueur de 22 ans devait arriver en Bourgogne hier soir pour y passer sa visite médicale ce matin et ensuite signer un contrat de trois ans et demi en faveur de l’AJA.

SCO Angers : Abdelli toujours en réserve

Touché à la cheville droite contre le Paris FC (0-0) dimanche, l’attaquant d’Angers Sidiki Chérif est resté en soins ce mardi. Il n’a pas pris part à l’entraînement du groupe pro, tout comme Himad Abdelli, toujours laissé à la disposition de la réserve. L’international algérien n’a pas non plus participé à la séance du groupe pro.