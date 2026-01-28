Real Madrid : Florentino Pérez recadre 5 stars du vestiaire !

Selon la presse espagnole, Florentino Pérez est récemment passé à l’action dans les coulisses du Real Madrid, réveillant notamment cinq éléments majeurs du vestiaire.

Le doute planait sur l’effectif madrilène, alors que la dynamique du groupe s’essoufflait. Dans ce contexte, le président Pérez n’a pas hésité à intervenir en personne : des entretiens privés, des mots justes, fermes, et une exigence renouvelée d’exemplarité sur et en dehors du terrain. L’objectif : replacer l’intérêt du collectif au-dessus des individualités, et demander un engagement total au service du nouvel entraîneur, Alvaro Arbeloa.

5 joueurs ciblés par le recadrage du président du Real Madrid

Fort de son autorité, Florentino Pérez a expressément demandé à cinq cadres, parmi les plus attendus, de redoubler d’efforts et de montrer l’exemple. Selon la Cadena SER, les concernés sont :

Jude Bellingham , milieu offensif anglais au potentiel immense, chef d’orchestre des offensives madrilènes.

, milieu offensif anglais au potentiel immense, chef d’orchestre des offensives madrilènes. Franco Mastantuono , jeune talent argentin dont la trajectoire attire toutes les convoitises

, jeune talent argentin dont la trajectoire attire toutes les convoitises Arda Güler , la pépite turque de plus en plus attendue dans ce vestiaire de stars.

, la pépite turque de plus en plus attendue dans ce vestiaire de stars. Fede Valverde , véritable moteur du milieu madrilène, réputé pour sa générosité dans l’effort.

, véritable moteur du milieu madrilène, réputé pour sa générosité dans l’effort. Eduardo Camavinga, dynamiteur français qui n’a jamais caché son envie de tout donner pour le club.

Un choix significatif pour un groupe qui avait besoin d’un électrochoc après une période poussive en championnat et en Ligue des Champions. On note d’ailleurs que Mastantuono s’impose comme l’un des éléments les plus scrutés depuis cette prise de position forte du président. Depuis cette intervention en coulisses, le changement s’est opéré sans attendre. Galvanisés, les cinq joueurs concernés affichent une attitude nouvelle, plus investie et conquérante. Les résultats ne se sont pas fait attendre : trois victoires décisives, dont une démonstration offensive mémorable face à Monaco (6-1) en Ligue des Champions, suivie d’une victoire solide et maîtrisée contre Villarreal en championnat. Le Real Madrid retrouve ainsi une agressivité offensive et une cohésion qui commençaient à manquer. Bellingham, en particulier, rayonne à nouveau dans le jeu collectif avec des statistiques en hausse tandis que Camavinga et Valverde réaffirment leur impact dans l’entrejeu. Ce regain de forme relance aussi la concurrence en interne, indispensable dans l’ambition du club madrilène.

Arbeloa, bénéficiaire de la reprise en main

Celui qui récolte aujourd’hui les éloges, c’est aussi Alvaro Arbeloa. Initialement dans le viseur des critiques, le coach a pu s’appuyer sur des cadres pleinement réengagés. Cette reprise en main présidentielle lui offre un climat de confiance et d’autorité indispensable pour bâtir sur la durée. Le vestiaire, plus soudé, affiche désormais un visage conquérant qui laisse présager un printemps prometteur et pourrait transformer la suite de la saison madrilène.