OM Mercato : Longoria et Benatia préparent un nouveau coup en Italie !

L’OM fait actuellement le forcing pour s’attacher les services d’un jeune joueur de la Sampdoria.

Après Ziyed Baya, l’OM a peut-être réalisé un joli coup au Mercato, à moindre coût, en s’attachant les services de Victor Joseph. Inconnu du grand public, ce jeune meneur de 19 ans débarque de Sochaux pour environ 200 000 euros, selon L’Équipe, lui qui avait brillé avec les U19 en 2024-2025, inscrivant15 buts en 26 matches, performances qui lui avaient valu un contrat pro de trois ans en février dernier. Le joueur devrait ainsi remplacer Bakola poste pour poste et s’insérer dans le projet de jeu offensif et technique que De Zerbi veut installer à l’OM.

Diop (Sampdoria) plait à l’OM

Et selon Marc Mechenoua, l’OM ne veut pas s’arrêter là. Un 3e prospect pourrait suivre. « Après Victor Joseph et Ziyed Baya, Marseille continue de prospecter sur le marché des jeunes talents et suit avec attention Karim Diop (16 ans), défenseur qui évolue avec la Primavera de la Sampdoria Gênes. Il est en fin de contrat en juin 2026 », croit en effet savoir le journaliste. Natif de Gênes, Karim Diop a 16 ans (21 juil. 2009), il mesure 190 cm et joue pour Sampdoria U19, surclassé. A suivre…

Après Victor Joseph et Ziyed Baya, Marseille continue de prospecter sur le marché des jeunes talents et suit avec attention Karim Diop (16 ans), défenseur qui évolue avec la Primavera de la Sampdoria Gênes. Il est en fin de contrat en juin 2026. #Mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) January 28, 2026