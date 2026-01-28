À LA UNE DU 28 JAN 2026
RC Lens : Thauvin sous pression, Pierre Sage calme le jeu et attend le rebond !

Par Laurent Hess - 28 Jan 2026, 21:00
Après un retour remarqué en équipe de France, Florian Thauvin traverse une zone de turbulences au RC Lens. Attentes décuplées, performances en retrait et regards qui se braquent : son entraîneur Pierre Sage analyse la situation sans céder à la dramatisation.

Ce début d’année n’a rien d’un long fleuve tranquille pour Thauvin avec le RC Lens. Aligné contre Auxerre puis sur la pelouse de l’OM, l’international tricolore est apparu en deçà de son état de forme de fin 2025. Beaucoup voient dans cette phase délicate un écho à l’automne, juste après ses premières minutes bleues depuis plusieurs années.

Pierre Sage : « Thauvin reste un humain »

En conférence, Pierre Sage ne cherche ni excuses ni bouc émissaire. Pour le technicien, ce creux fait partie du métier :

« Je pense qu’il faut regarder ses performances sur la durée et considérer à un moment donné qu’il a le droit, comme tout être humain, de ne pas être à 100 % de son potentiel tout le temps. Sa prestation à Marseille s’inscrit aussi dans un cadre d’équipe qui, elle non plus, n’a pas répondu à ses standards. Le rendez-vous est pris pour les prochains matches. »

Pour Thauvin comme pour son coach au RC Lens, la pression n’épargne personne. Sage tempère sans éluder sa part : « Si on a ces responsabilités-là, c’est qu’on les veut et qu’on nous les donne. On essaye de les assumer, mais notre 100 % n’est jamais atteint. » Derrière la performance individuelle, c’est la dynamique de toute l’équipe qui se joue. Un rendez-vous est donc fixé pour les prochains matches, où la capacité de rebond des cadres comme Thauvin, mais aussi du collectif lensois, sera décisive.

