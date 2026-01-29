Stade Rennais Mercato : exit le futur numéro 9 de l’équipe de France, un attaquant va débarquer !

Le Stade Rennais s’apprête à perdre l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs de ces dernières années. Mohamed Kader Meïté, attaquant de 18 ans, est sur le point de quitter le club breton pour rejoindre Al‑Hilal, une formation saoudienne en pleine expansion.

🔄 Un accord conclu entre Rennes et Al‑Hilal

Après plusieurs semaines de négociations, un accord formel a été trouvé entre Rennes et Al‑Hilal pour le transfert de Meïté, qui doit encore passer sa visite médicale dans les jours à venir. Le montant de l’opération est estimé à environ 30 millions d’euros, avec des bonus et un pourcentage à la revente qui pourraient augmenter la valeur finale du deal.

Ce transfert marque une nouvelle étape dans l’évolution des jeunes joueurs européens attirés par les offres financières des clubs du Moyen‑Orient.

💔 Une déception pour les supporteurs et les observateurs

Pour de nombreux suiveurs, comme en témoigne le message partagé par Emmanuel Merceron sur X (spécialiste du FC Nantes), Meïté était perçu comme un potentiel futur numéro 9 de l’équipe de France — une vraie révélation capable de s’imposer à très haut niveau. Voir le jeune attaquant partir si tôt est considéré par certains comme une déception sportive majeure, même si l’aspect financier est compréhensible.

📈 Quel bilan pour Meïté à Rennes ?

Formé au club et intégré en équipe première à seulement 17 ans, Meïté s’est rapidement fait remarquer. Il a disputé plus de 30 matchs avec Rennes et inscrit plusieurs buts en Ligue 1 depuis ses débuts professionnels en 2024.

Si ses chiffres ne sont pas encore stratosphériques (quelques buts cette saison), les observateurs voyaient en lui un profil intéressant pour l’avenir, notamment en attaque centrale grâce à sa taille, sa puissance et sa capacité à marquer dans des situations variées.

🔄 Et maintenant ? Rennes va se renforcer

Le départ de Meïté ne signe pas la fin du projet offensif rennais. Selon les dernières informations de Ouest-France, Rennes compte profiter du mercato jusqu’à la fermeture le lundi 2 à 20 h pour recruter un nouvel attaquant, histoire de compenser le vide laissé par le départ du jeune buteur.

Le club breton, parfois contraint d’adapter ses choix en raison du contexte économique et des sollicitations financières, pourrait ainsi investir une partie de ce transfert sur une recrue plus expérimentée ou complémentaire.