À LA UNE DU 29 JAN 2026
[21:06]FC Nantes Mercato : une sixième recrue hivernale chez les Canaris (officiel)
[20:52]FC Nantes : un premier coup dur annoncé pour Guilbert
[20:40]ASSE : Horneland maintenu, les motivations de Kilmer sont connues
[20:20]Ligue Europa : les compos de l’OL et du LOSC sont connues
[20:10]RC Lens Mercato : une opération à trois bandes officialisée
[20:00]FC Nantes Mercato : Waldemar Kita fait le difficile pour ce buteur de la CAN 2025 !
[19:30]Stade Rennais Mercato : exit le futur numéro 9 de l’équipe de France, un attaquant va débarquer !
[18:56]OM : « un guignol largement surcoté »… Dugarry défonce De Zerbi (vidéo)
[18:28]ASSE : les Verts confirment pour Davitashvili, Lamba et Jaber vers un retour express ?
[18:08]RC Lens : le groupe de Sage pour Le Havre, avec plusieurs absents et la première d’Haidara
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : exit le futur numéro 9 de l’équipe de France, un attaquant va débarquer !

Par William Tertrin - 29 Jan 2026, 19:30
💬 Commenter
Habib Beye (Stade Rennais)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le Stade Rennais s’apprête à perdre l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs de ces dernières années. Mohamed Kader Meïté, attaquant de 18 ans, est sur le point de quitter le club breton pour rejoindre Al‑Hilal, une formation saoudienne en pleine expansion.

🔄 Un accord conclu entre Rennes et Al‑Hilal

Après plusieurs semaines de négociations, un accord formel a été trouvé entre Rennes et Al‑Hilal pour le transfert de Meïté, qui doit encore passer sa visite médicale dans les jours à venir. Le montant de l’opération est estimé à environ 30 millions d’euros, avec des bonus et un pourcentage à la revente qui pourraient augmenter la valeur finale du deal.

Ce transfert marque une nouvelle étape dans l’évolution des jeunes joueurs européens attirés par les offres financières des clubs du Moyen‑Orient.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

💔 Une déception pour les supporteurs et les observateurs

Pour de nombreux suiveurs, comme en témoigne le message partagé par Emmanuel Merceron sur X (spécialiste du FC Nantes), Meïté était perçu comme un potentiel futur numéro 9 de l’équipe de France — une vraie révélation capable de s’imposer à très haut niveau. Voir le jeune attaquant partir si tôt est considéré par certains comme une déception sportive majeure, même si l’aspect financier est compréhensible.

📈 Quel bilan pour Meïté à Rennes ?

Formé au club et intégré en équipe première à seulement 17 ans, Meïté s’est rapidement fait remarquer. Il a disputé plus de 30 matchs avec Rennes et inscrit plusieurs buts en Ligue 1 depuis ses débuts professionnels en 2024.

Si ses chiffres ne sont pas encore stratosphériques (quelques buts cette saison), les observateurs voyaient en lui un profil intéressant pour l’avenir, notamment en attaque centrale grâce à sa taille, sa puissance et sa capacité à marquer dans des situations variées.

🔄 Et maintenant ? Rennes va se renforcer

Le départ de Meïté ne signe pas la fin du projet offensif rennais. Selon les dernières informations de Ouest-France, Rennes compte profiter du mercato jusqu’à la fermeture le lundi 2 à 20 h pour recruter un nouvel attaquant, histoire de compenser le vide laissé par le départ du jeune buteur.

Le club breton, parfois contraint d’adapter ses choix en raison du contexte économique et des sollicitations financières, pourrait ainsi investir une partie de ce transfert sur une recrue plus expérimentée ou complémentaire.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot