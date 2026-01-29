Stade Rennais Mercato : un transfert à 30 millions d’euros a été bouclé !

C’est le transfert qui fait swinguer le marché d’hiver : le Stade Rennais a trouvé l’accord pour le départ de Kader Meïté à Al-Hilal. À 18 ans, l’avant-centre français rejoint le géant saoudien pour un montant de 30 millions d’euros assorti de 3 millions de bonus, ainsi qu’un pourcentage sur une éventuelle revente, selon L’Équipe. Cette transaction impose Rennes et Meïté au cœur des projecteurs sur la scène internationale, confirmant la montée en puissance de la Saudi Pro League sur le mercato mondial.

Les dessous de l’accord et les montants négociés

Initialement, la direction rennaise avait repoussé une première offre du leader de la SPL : 23 M€ plus 3 M€ de bonus. Il aura fallu une relance à hauteur de 30 M€ fixes, additionnée de 3 M€ supplémentaires en bonus et d’un intéressement sur une future revente pour convaincre le club rouge et noir. Cette progression rapide des discussions témoigne autant de la détermination des Saoudiens que de la valorisation croissante des jeunes profils à fort potentiel.

Kader Meïté : chiffres marquants de la saison

Encore mineur et déjà sous contrat avec Rennes jusqu’en 2028, Kader Meïté explose les compteurs de précocité. Avant son envol pour l’Arabie Saoudite, il affiche lors de la saison 2025/26 :

19 matches disputés toutes compétitions confondues

toutes compétitions confondues 3 buts inscrits

2 passes décisives

530 minutes de jeu et 31 % de matches en tant que titulaire

0 carton jaune, 0 rouge

Formé à Paris puis passé par Montrouge avant d’arriver en Bretagne, l’avant-centre d’1,93 m s’est imposé comme une révélation dans la rotation offensive rennaise. Sa courbe de valeur marchande suivait une ascension impressionnante (de 600 000 € à 10 M € en un an), preuve supplémentaire de son potentiel et de l’intérêt suscité au-delà des frontières françaises.

Un mouvement qui marque le mercato d’hiver

Avec ce transfert, Rennes récupère une somme inédite pour un joueur aussi jeune et s’inscrit dans le sillage d’un mercato où les clubs de Saudi Pro League imposent chaque mois un peu plus leur force de frappe. Pour Al-Hilal, déjà auréolé du recrutement de stars comme Neymar, l’arrivée de Meïté s’inscrit dans une stratégie d’investissement massif sur le présent… et l’avenir.

Ce type d’opération ne passe pas inaperçu et encourage d’autres jeunes à ambitionner une carrière internationale précoce, dans une ligue désormais reconnue pour son attractivité. La nouvelle direction stratégique des clubs saoudiens, avec un budget à la hauteur de leurs ambitions, démontre à nouveau son efficacité lors de ce mercato.