À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
[12:50]ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !
OM : De Zerbi donne une très bonne nouvelle avant le Paris FC

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 18:42
Roberto De Zerbi (OM)
Le coach de l’OM, Roberto De Zerbi, a tenu ce vendredi son point-presse avant le match face au Paris FC.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a confirmé qu’il restait l’entraîneur de l’Olympique de Marseille malgré la débâcle à Bruges (3-0) et la terrible élimination en Ligue des Champions. Le technicien italien a également fait le point sur son groupe avant le match face au Paris FC.

Emerson et Gomes seuls absents !

« Tout le monde va bien. Igor Paixao va mieux par rapport à ces derniers jours. Geoffrey Kondogbia s’est entraîné en salle. Angel Gomes est suspendu. À part ça, tout le monde est dispo », a confié le coach olympien en conférence de presse.

Seuls Emerson, toujours absent en raison de blessure à la cuisse, et Angel Gomes, suspendu, manqueront donc à l’appel côté Olympien pour affronter ce samedi (17h) le PFC.

