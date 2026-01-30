OM : De Zerbi donne une très bonne nouvelle avant le Paris FC

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le coach de l’OM, Roberto De Zerbi, a tenu ce vendredi son point-presse avant le match face au Paris FC.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a confirmé qu’il restait l’entraîneur de l’Olympique de Marseille malgré la débâcle à Bruges (3-0) et la terrible élimination en Ligue des Champions. Le technicien italien a également fait le point sur son groupe avant le match face au Paris FC.

Emerson et Gomes seuls absents !

« Tout le monde va bien. Igor Paixao va mieux par rapport à ces derniers jours. Geoffrey Kondogbia s’est entraîné en salle. Angel Gomes est suspendu. À part ça, tout le monde est dispo », a confié le coach olympien en conférence de presse.

Seuls Emerson, toujours absent en raison de blessure à la cuisse, et Angel Gomes, suspendu, manqueront donc à l’appel côté Olympien pour affronter ce samedi (17h) le PFC.