À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
[12:50]ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : une offre est partie pour Zabiri, la réponse est déjà tombée !

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 20:54
💬 Commenter
Yassir Zabiri (Famalicao)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le Stade Rennais aurait soumis une première offre à Famalicao pour recruter Yassir Zabiri.

Comme révélé ce vendredi par Foot Mercato, le Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur Yassir Zabiri pour remplacer Kader Meïté, en partance pour Al-Hilal. Le jeune avant-centre marocain de Famalicao est également dans le viseur de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal.

Rennes a déjà fait une offre pour Zabiri

L’intérêt du Stade Rennais pour Yassir Zabiri a été confirmé quelques heures plus tard par RMC Sport, qui précise que le club Rouge et Noir serait déjà passé à l’action pour s’attacher les services du champion du monde U20.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Selon nos confrères, les dirigeants rennais auraient formulés une première offre de 8 millions d’euros pour Yassir Zabiri. Une proposition refusée par Famalicao, qui réclamerait pas moins de 15 millions d’euros pour laisser partir son joueur d’ici le 2 février prochain. Les négociations entre le club breton et le club portugais se poursuivraient malgré tout.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot