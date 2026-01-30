Stade Rennais Mercato : une offre est partie pour Zabiri, la réponse est déjà tombée !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le Stade Rennais aurait soumis une première offre à Famalicao pour recruter Yassir Zabiri.

Comme révélé ce vendredi par Foot Mercato, le Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur Yassir Zabiri pour remplacer Kader Meïté, en partance pour Al-Hilal. Le jeune avant-centre marocain de Famalicao est également dans le viseur de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal.

Rennes a déjà fait une offre pour Zabiri

L’intérêt du Stade Rennais pour Yassir Zabiri a été confirmé quelques heures plus tard par RMC Sport, qui précise que le club Rouge et Noir serait déjà passé à l’action pour s’attacher les services du champion du monde U20.

Selon nos confrères, les dirigeants rennais auraient formulés une première offre de 8 millions d’euros pour Yassir Zabiri. Une proposition refusée par Famalicao, qui réclamerait pas moins de 15 millions d’euros pour laisser partir son joueur d’ici le 2 février prochain. Les négociations entre le club breton et le club portugais se poursuivraient malgré tout.