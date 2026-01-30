Stade Rennais Mercato : Désiré s’attaque à une piste de l’OM pour remplacer Meïté

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le Stade Rennais et son directeur sportif, Loïc Désiré, cibleraient Yassir Zabiri (Famalicao) pour remplacer Kader Meïté.

Meilleur buteur de la Coupe du monde U20 et champion du monde avec le Maroc, Yassir Zabiri attire de plus en plus les convoitises. Le jeune avant-centre marocain, qui évolue à Famalicao au Portugal, est suivi depuis plusieurs semaines par l’OM et son directeur sportif, Mehdi Benatia.

Rennes entre dans la danse pour Zabiri

Un autre cador de Ligue 1 serait également intéressé par Yassir Zabiri : le Stade Rennais. Selon Foot Mercato, la direction rennaise, en quête d’un attaquant pour combler le départ de Kader Meïté vers Al-Hilal, suivrait de près le joueur de 20 ans. Le SRFC pourrait même bientôt passer à l’action pour recruter l’international marocain U20.

Sous contrat avec Famalicao jusqu’en juin 2028, Yassir Zabiri est estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt. Avec les 30 millions d’euros récupérés grâce au départ de Kader Meïté, Rennes dispose largement des moyens pour se l’offrir.