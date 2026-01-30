À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
[12:50]ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !
Stade Rennais Mercato : Désiré s’attaque à une piste de l’OM pour remplacer Meïté

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 17:36
Yassir Zabiri avec la sélection marocaine U20
Le Stade Rennais et son directeur sportif, Loïc Désiré, cibleraient Yassir Zabiri (Famalicao) pour remplacer Kader Meïté.

Meilleur buteur de la Coupe du monde U20 et champion du monde avec le Maroc, Yassir Zabiri attire de plus en plus les convoitises. Le jeune avant-centre marocain, qui évolue à Famalicao au Portugal, est suivi depuis plusieurs semaines par l’OM et son directeur sportif, Mehdi Benatia.

Rennes entre dans la danse pour Zabiri

Un autre cador de Ligue 1 serait également intéressé par Yassir Zabiri : le Stade Rennais. Selon Foot Mercato, la direction rennaise, en quête d’un attaquant pour combler le départ de Kader Meïté vers Al-Hilal, suivrait de près le joueur de 20 ans. Le SRFC pourrait même bientôt passer à l’action pour recruter l’international marocain U20.

Sous contrat avec Famalicao jusqu’en juin 2028, Yassir Zabiri est estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt. Avec les 30 millions d’euros récupérés grâce au départ de Kader Meïté, Rennes dispose largement des moyens pour se l’offrir.

OMStade Rennais

