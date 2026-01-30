OM : encore des bonnes nouvelles pour De Zerbi avant le Paris FC

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le Paris FC comptera pas moins de sept absents pour affronter ce week-end l’OM.

Sorti de la Ligue des Champions après un match totalement raté contre Bruges (3-0), l’Olympique de Marseille va tenter de se relancer en championnat ce samedi (17h) face au Paris FC.

Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi, qui sera bien sur le banc marseillais après des rumeurs de départs, pourra compter sur un groupe quasi complet, comme il l’a annoncé en conférence de presse d’avant-match. Seuls Emerson, toujours blessé à la cuisse, et Angel Gomes, suspendu, seront absents côté Olympien.

Sept absents du côté du Paris FC

Et comme souvent, les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules : le Paris FC sera décimé pour affronter l’OM, ce qui pourrait faciliter la mission des Olympiens. Selon L’Équipe, pas moins de sept joueurs devraient manquer à l’appel côté PFC : Rémy Riou, Sofiane Alakouch, Samir Chergui, Thibault De Smet, Pierre Lees-Melou, Pierre-Yves Hamel et Lamine Gueye.