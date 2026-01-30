À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
[12:50]ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : encore des bonnes nouvelles pour De Zerbi avant le Paris FC

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 22:33
💬 Commenter
Les joueurs du Paris FC
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le Paris FC comptera pas moins de sept absents pour affronter ce week-end l’OM.

Sorti de la Ligue des Champions après un match totalement raté contre Bruges (3-0), l’Olympique de Marseille va tenter de se relancer en championnat ce samedi (17h) face au Paris FC.

Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi, qui sera bien sur le banc marseillais après des rumeurs de départs, pourra compter sur un groupe quasi complet, comme il l’a annoncé en conférence de presse d’avant-match. Seuls Emerson, toujours blessé à la cuisse, et Angel Gomes, suspendu, seront absents côté Olympien.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Sept absents du côté du Paris FC

Et comme souvent, les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules : le Paris FC sera décimé pour affronter l’OM, ce qui pourrait faciliter la mission des Olympiens. Selon L’Équipe, pas moins de sept joueurs devraient manquer à l’appel côté PFC : Rémy Riou, Sofiane Alakouch, Samir Chergui, Thibault De Smet, Pierre Lees-Melou, Pierre-Yves Hamel et Lamine Gueye.

OMParis FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Paris FC