PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie

Nouveau coup d’envoi pour la PSG Academy Japan. À Tokyo, le Paris Saint-Germain a officialisé le grand retour de son académie au pays du Soleil-Levant, en présence de Claude Makélélé, figure emblématique du club. Une initiative qui illustre la volonté affirmée du PSG de s’enraciner durablement dans la formation locale et de rayonner bien au-delà des frontières françaises.

Un nouveau départ pour la PSG Academy Japan

Le projet a été dévoilé lors d’une présentation vibrante dans la capitale japonaise, marquée par la participation de Claude Makélélé, indissociable du parcours européen du club. Pour le PSG, cette relance n’est pas qu’un simple retour : c’est la promesse d’une aventure renouvelée et ambitieuse, tournée vers une jeunesse japonaise avide de culture football. Depuis la conférence de presse, l’enthousiasme est palpable, le PSG affichant sans détour son modèle éducatif et ses valeurs.

Cinq centres de formation pour attirer la jeunesse japonaise

Cinq nouveaux centres s’apprêtent à ouvrir leurs portes autour de Tokyo, dans des régions clés : Tokyo, Saitama, Ibaraki, Shizuoka et Chiba. Chaque site accueillera les enfants dès 4 ans et vise à toucher des milliers de jeunes passionnés, venant rêver grand sous les couleurs parisiennes. Cette implantation marque une véritable offensive du club, désireux d’enraciner son savoir-faire au cœur de la culture nipponne.

Une méthode éducative made in PSG

Au centre du dispositif, la méthode P.A.R.I.S. – pour Possession, Analyse, Réaction, Intensité, Structure – devient le fil conducteur des apprentissages. Les éducateurs s’engagent à cultiver non seulement la technique, mais aussi l’intelligence de jeu et la discipline, comme l’a rappelé Makélélé, insistant sur l’importance d’une éducation solide et du respect. L’objectif : forger des sportifs complets et des citoyens responsables, garants de valeurs comme la stabilité familiale et la force de caractère.

Un projet au service de la marque Paris Saint-Germain

Pour le PSG, le Japon occupe une place hautement stratégique : ouverture d’un bureau en 2018 à Tokyo, multiplication des boutiques officielles, tournées de l’équipe première… À chaque étape, la passion du public local s’est révélée, incitant le club à redoubler d’ambition sur ce marché. Cette académie devient un pilier central pour accroitre la notoriété et l’attachement à la marque, tout en nourrissant une véritable filière de formation à l’internationale.

Pourquoi la première tentative avait échoué

L’aventure de 2023, conclue dans la foulée d’une tournée professionnelle, s’était rapidement arrêtée. En cause, des divergences profondes avec le promoteur local, notamment sur la mise en œuvre de la philosophie PSG. L’alignement sur les valeurs éducatives et sportives étant jugé insuffisant, le club a préféré suspendre l’initiative plutôt que de trahir son identité. Preuve, s’il en fallait, de l’exigence portée à la transmission du modèle maison.

L’expansion mondiale des académies PSG en chiffres

Avec ce retour au Japon, le PSG renforce un réseau international déjà impressionnant. Le club forme désormais dans 22 pays, du Mexique au Brésil, des États-Unis au Sénégal. Cette dynamique, toujours plus intense, confirme l’ambition globale de Paris de s’imposer comme une référence pédagogique et sportive, en cultivant une signature forte sur tous les continents.