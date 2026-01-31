À LA UNE DU 31 JAN 2026
Stade Rennais Mercato : un recalé d’Habib Beye s’en va (officiel)

Par Laurent Hess - 31 Jan 2026, 12:30
Bonne nouvelle pour le Stade Rennais qui poursuit son opération dégraissage en cette fin de Mercato…

Nouvelle escale pour Albert Grønbæk. À 24 ans, le milieu danois poursuit sa trajectoire européenne avec un prêt au Hambourg SV (14e de Bundesliga), officialisé par le Stade Rennais ce samedi. Transféré pour 15 millions d’euros depuis Bodø/Glimt à l’été 2024, Grønbæk n’aura que brièvement foulé de nouveau les terrains bretons avant de mettre le cap sur l’Allemagne. Ce passage chez les Rothosen, assorti d’une option d’achat, s’inscrit dans une série de mouvements pour le joueur et soulève de réels enjeux autant pour Rennes que pour son évolution personnelle.

Cette fois, Grønbæk ne devrait pas revenir au Stade Rennais

Le destin de Grønbæk en Bretagne prend rapidement une tournure nomade. Recruté à prix fort par Rennes, le Danois a disputé 18 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts et délivrant 1 passe décisive.

  • Arrivée à Rennes à l’été 2024 pour 15 M€, en provenance de Bodø/Glimt
  • 18 matchs joués sous le maillot rennais (2 buts, 1 passe décisive)
  • Premier prêt à Southampton, puis au Genoa sur la première moitié de la saison
  • Retour express à Rennes début 2026 avant ce départ vers Hambourg
  • Nouveau prêt au Hambourg SV, 14e du championnat allemand, avec option d’achat
  • Contrat longue durée, jusqu’en 2029, toujours en cours avec le Stade Rennais

Ce nouveau prêt à Hambourg n’est pas anodin. Le HSV cherchait à renforcer son milieu de terrain. Grønbæk, encore sous contrat avec le club breton jusqu’en 2029, voit là une opportunité de jouer un rôle majeur dans un championnat réputé pour son intensité et sa visibilité. Une expérience qui pourrait relancer sa progression après le stop-and-go des derniers mois. Côté rennais, ce mouvement permet de maintenir l’option d’une future revente tout en offrant au joueur la possibilité de s’aguerrir au plus haut niveau. Albert Grønbæk aura été l’un des nombreux flops de l’ère Frédéric Massara au Stade Rennais. Mais ce nouveau prêt semble sceller un départ qui devrait, cette fois, être définitif.

