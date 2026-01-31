RC Lens Mercato : un titulaire de Sage a été recalé par un club de Ligue 1

Avant de s’imposer dans les buts du RC Lens, Robin Risser a vécu un mercato estival mouvementé. Poussé dehors pas le RC Strasbourg et recalé par un club de Ligue 1, il a finalement posé ses valises à Bollaert, rebattant toutes les cartes du projet lensois.

Risser, des doutes à la consécration à Lens

L’été dernier, Robin Risser était loin d’être assuré de rejoindre le RC Lens. Le gardien, alors en quête d’un nouveau challenge après avoir été poussé dehors par le RC Strasbourg, intéressait un autre club de Ligue 1. En effet, le Stade Brestois avait entamé des discussions avec le portier de 21 ans. Cependant, comme l’a évoqué Mohamed Toubache-Ter sur X, Risser était « non désiré par Éric Roy », qui a préféré Radoslaw Majecki, prêté par l’AS Monaco.

Un rebondissement qui a relancé Lens sur le marché

Finalement, le RC Lens, en recherche d’un nouveau gardien titulaire, se positionne sur Risser. En quelques jours, tout s’accélère : le club nordiste saute sur l’opportunité et en fait sa toute première recrue estivale pour stabiliser sa défense.

Stabilité retrouvée… mais ambitions relancées

Pour Lens, l’arrivée de Risser s’est transformée en atout. La première pierre posée. Sa régularité et son sang-froid font l’unanimité dans le vestiaire, rassurant la défense et permettant au coach d’installer une base solide autour de son nouveau dernier rempart. Il a d’ailleurs une nouvelle fois été énorme face au Havre vendredi soir (1-0), avec deux arrêts déterminants.