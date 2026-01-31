FC Nantes : la compo de Kantari pour affronter Lorient est connue

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter le FC Lorient.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le FC Nantes. Pour la troisième fois de suite en Ligue 1, les Canaris vont affronter un concurrent direct pour le maintien. Ce samedi, le FCN se déplace à Lorient pour la 20e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Ahmed Kantari. À noter la première titularisation de la recrue Ali Youssif. Coup d’envoi à 19 heures au Moustoir.

La compo du FC Nantes

Lopes (cap) – Centonze, Amian, Sissoko, Cozza, Youssif – Leroux, Lepenant, Cabella – Abline, Mohamed.