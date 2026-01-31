PSG Mercato : un joueur lancé par Luis Enrique quitte Paris (officiel)

Le Paris Saint‑Germain a officialisé ce samedi le prêt de son jeune latéral droit Yoram Zague au KAS Eupen, club de deuxième division belge récemment intégré au groupe Qatar Sports Investments (QSI).

Âgé de 19 ans, le défenseur formé au centre de formation parisien va poursuivre son développement en Belgique jusqu’à la fin de la saison 2025‑2026, dans un nouvel environnement qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de liaison sportive entre les clubs de l’écosystème QSI.

🔁 Un rebond après une première expérience mitigée

La saison avait débuté pour Zague par un prêt au FC Copenhague, en Superliga danoise, où il a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive mais n’a pas réussi à s’imposer de manière durable. Le club danois a finalement décidé de mettre fin à son prêt, ouvrant la voie à un nouveau challenge pour le jeune titi parisien.

De retour sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Zague ne rentrera pas immédiatement dans les plans de Luis Enrique, qui l’a lancé dans le grand bain des pros, mais va bénéficier d’un cadre compétitif et formateur en Belgique.

🇧🇪 Direction Eupen, au cœur du projet QSI

Le KAS Eupen est au centre d’un projet de développement initié par QSI, qui souhaite faire du club belge une étape stratégique pour accompagner la progression de jeunes talents du PSG et d’autres clubs affiliés. Avec cette intégration dans la galaxie QSI, plusieurs mouvements internes sont attendus dans les prochains mois.

Pour Zague, ce prêt représente une opportunité de gagner du temps de jeu, de s’adapter à un nouveau championnat et de franchir une étape importante dans sa carrière professionnelle, alors qu’il cherche à confirmer son potentiel au‑delà du centre de formation parisien.

📌 Profil du joueur

Né le 15 mai 2006 à Paris, Yoram Zague s’est imposé comme un espoir du football français, passant par l’AJN Bagnolet puis le Paris FC avant de rejoindre le centre du PSG à l’âge de 13 ans. Il a fait ses débuts professionnels avec le PSG avec 11 matchs joués, et a également participé à des compétitions européennes avec Copenhague.