FC Nantes : Lopes ne désarme pas, Cozza fait une promesse aux supporters

Le FC Nantes s’est incliné hier à Lorient (1-2) mais Anthony Lopes et Nicolas Cozza ont apprécié la prestation de l’équipe. Ils l’estiment porteuse d’espoir.

Le FC Nantes s’est enfoncé hier en perdant à Lorient (1-2) mais Ahmed Kantari a affiché sa détermination a sauvé les Canaris. « On doit continuer sur cette voie-là pour pouvoir rallier les supporters à notre cause car le maintien est un marathon. La semaine prochaine à la Beaujoire, contre Lyon, il va falloir remettre le bleu de chauffe pour montrer cette continuité ».

Les Canaris promettent de s’accrocher

Anthony Lopes s’est lui aussi exprimé au micro de Ligue 1+ et il a tenu à positiver. « C’était plus encourageant ce soir que contre Nice. On a vécu une première période compliquée. On est une équipe qui doute et on est dans une situation qui n’est pas facile. On se doit de faire le dos rond quand il le faut, d’être plus solides, de rester ensemble. C’est dommage, on prend ce but qui, à mon goût, peut être évitable. Mais on a vu en seconde période que cette équipe a de l’orgueil, qu’elle n’est pas morte, loin de là. Il faut s’appuyer sur ça. L’état d’esprit en deuxième période est bon. On a envie d’aller chercher ce maintien. On a envie de faire honneur au maillot, au club, à nos supporters, même si c’est compliqué en ce moment avec eux. On va s’accrocher ».

Un sentiment partagé par Nicolas Cozza. « On est frustrés, a commenté l’ancien montpelliérain. On est déçus, forcément. On loupe la première période mais la deuxième, on se reprend et ça se joue encore à rien. Ça joue en notre défaveur en ce moment. Un pénalty non sifflé, je ne sais pas pourquoi. Un but refusé sur hors-jeu de rien du tout. C’est comme ça, c’est le football… Mais on va continuer de travailler. On va aller chercher les points qui nous manquent pour se sauver. Dans le contenu, c’est bien mieux que la semaine dernière. On a retrouvé un bloc équipe. »C’est déjà ça, en attendant de retrouver le chemin de la victoire…