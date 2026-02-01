OM : Pierre Ménès dédouane De Zerbi, il tacle Rulli et une recrue estivale

Après le match nul au Paris FC, Piere Ménès s’inquiète de l’état de forme de l’OM. Et il distribue les mauvais points…

Après la lourde défaite 3 0 concédée par l’OM à Bruges en Ligue des champions, les interrogations sur l’avenir de Roberto De Zerbi se sont multipliées dans la presse italienne et française. De plus, ce samedi, l’OM a conclu sa semaine cata avec un nul arraché par le Paris FC dans les dernières secondes (2-2). Selon RMC Sport, Medhi Benatia, directeur sportif du club, a été aperçu en pleine discussion animée avec Pablo Longoria dans les couloirs du stade Jean Bouin après le match. Ces dernières heures, le média italien Radio Radio a évoqué que l’OM avait comme idée de faire venir Stefano Pioli, coach italien limogé le 4 novembre dernier de la Fiorentina, en cas de départ de Roberto De Zerbi.

Ménès n’a pas ménagé Traoré

Cependant, Pablo Longoria a clairement affirmé qu’aucune discussion sur un départ de De Zerbi n’avait eu lieu au cours de ces échanges internes. Il a expliqué qu’il y avait eu une analyse professionnelle et sereine entre lui, Benatia et l’entraîneur pour comprendre les raisons de la mauvaise passe, mais ni licenciement ni rupture de contrat ne sont à l’ordre du jour. Le cas De Zerbi est d’autant plus sous le feu des projecteurs que l’Italien n’a pas été très inspiré dans son coaching hier. Pierre Ménès le souligne dans son analyse de la rencontre. « L’OM enchaîne les matchs et De Zerbi a fait trois changements mais les trois entrants ont été catastrophiques surtout Traoré dont la responsabilité a été engagé sur un but, comme celle de Rulli avec sa sortie débile sur la tête de Munetsi. L’OM ne s’est pas rassuré du tout et son match de Coupe de France contre Rennes s’annonce très important. Cette équipe de l’OM ne va pas bien et le club a l’air très nerveux. » Un doux euphémisme !