La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après un intérêt du LOSC pour Othmane Maamma, l’ailier marocain de Watford, un autre club français se positionne désormais sur la pépite : le FC Nantes.

Ça continue de bouger au FC Nantes. Désireux de renforcer son attaque dans sa lutte pour le maintien, le club présidé par Waldemar Kita a jeté son dévolu sur Maamma et a déjà entamé des négociations avec Watford pour boucler son arrivée, selon Foot Mercato. Le joueur, qui avait déjà goûté à la Ligue 1 du côté de Montpellier il y a un peu plus d’un an, connaît le championnat et pourrait apporter immédiatement un impact offensif significatif.

Ahmed Kantari suit de près sa progression et apprécie particulièrement son profil technique et sa capacité à faire la différence sur les ailes. De son côté, Maamma semble motivé par ce nouveau challenge : la Ligue 1 pourrait lui offrir une visibilité cruciale pour viser une place en Coupe du monde cet été avec le Maroc.

Entre le LOSC et le FC Nantes, la bataille s’annonce serrée pour convaincre le joueur et Watford. Les prochaines heures seront déterminantes pour savoir qui raflera la mise dans ce duel de dernière minute, alors que le mercato hivernal touche à sa fin à 20h.