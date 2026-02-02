

Alors que le mercato ferme ses portes ce soir à 20h en France, le FC Nantes reste pleinement à l’affût d’opportunités de dernière minute pour renforcer son effectif.

Ça peut encore bouger à la Beaujoire. Selon Ouest-France, les dirigeants du FC Nantes surveillent de près plusieurs dossiers déjà travaillés ces dernières semaines mais jamais totalement conclus. L’objectif est clair : profiter des dernières heures du marché pour frapper intelligemment, sans se précipiter. Trois postes sont particulièrement ciblés : un ailier droit, un avant-centre et un défenseur central.

Sur les ailes, le FC Nantes cherche toujours un profil capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et une vraie capacité à faire des différences en un contre un. Un besoin identifié de longue date pour dynamiser l’animation offensive. Le dossier Zakaria Aboukhlal avait été creusé cet hiver, sans réussite.

Le FC Nantes prêt à relancer d’anciens dossiers ?

En pointe, la recherche d’un avant-centre reste également d’actualité afin d’offrir davantage d’options et de concurrence dans le secteur offensif. Le nom d’Ayoub El Kaabi était revenu récemment alors que Mohamed Bamba avait été tenté au FC Lorient en début de mercato. Enfin, en défense centrale, le FC Nantes souhaite sécuriser leur arrière-garde avec un renfort supplémentaire si une opportunité se présente.

Dans le sens des départs, certains dossiers restent chauds. Junior Mwanga est forcément concerné par les discussions de dernière minute, tandis que le cas Camara est également à surveiller de près. Deux situations susceptibles d’accélérer les mouvements entrants si une porte venait à s’ouvrir. Le mercato est loin d’être terminé au FC Nantes.